Suspenden cirugías en Hospital General de Oaxaca por falta de insumos

El Hospital General ‘Dr. Aurelio Valdivieso’ de Oaxaca atraviesa una crisis por la falta de insumos, medicamentos y agua, que lo llevó a suspender las cirugías.

Mediante un comunicado firmado por Roxana Ríos Sánchez, encargada de la Dirección del Hospital General, se enfatiza la precariedad con la que opera el hospital.

No es posible garantizar la continuidad en la prestación de los servicios al no contar con los insumos, materiales, medicamentos y servicios integrales, ya que no se cuenta con recursos financieros propios”, se lee.

De acuerdo con la misiva se solicita a diario la intervención de la Coordinación Estatal de Servicios de Salud IMSS Bienestar Oaxaca y los Servicios de Salud de Oaxaca sin que se tenga respuesta alguna.