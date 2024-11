Supervisa Sheinbaum obras del Trolebús elevado

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo supervisó este sábado los avances de las obras del trolebús elevado que irá de Santa Martha a Chalco.



“Supervisamos esta mañana la construcción del Trolebús elevado de Santa Martha Acatitla a Chalco, que conecta el estado de México con la Ciudad de México. Me acompañaron la gobernadora @delfinagomeza y la jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM”, dio a conocer la mandataria federal en las redes sociales.



Se trató de una visita de trabajo de carácter privado, pues la agenda de Sheinbaum Pardo no tiene prevista ninguna actividad pública para hoy.



Esta línea del Trolebús de la Ciudad de México, la número 11 del sistema, conecta el estado de México con el oriente de la capital del país.



Es una obra iniciada por el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y las autoridades con un costo estimado de 10 mil 500 millones de pesos.



El pasado 5 de noviembre las autoridades informaron que el proyecto está en fase de pruebas en algunas estaciones para asegurar el correcto funcionamiento de los sistemas del trolebús, así como el análisis de que las unidades se desplacen sin inconvenientes entre las paradas establecidas.

.