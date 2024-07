Sheinbaum y Ebrard responden a Trump tras decir que “obtuvo todo de México” en negociaciones de 2019

La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y el próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, respondieron al discurso del exmandatario y candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, durante un mitin en Michigan este sábado.

En dicho discurso, Trump contó la negociación que mantuvo en junio de 2019 con Ebrard Casaubón cuando fungía como canciller, con el objetivo de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador vigilara la frontera entre EE.UU. y México con 28 mil soldados o pondría aranceles a diversos productos mexicanos.

Refiriéndose a Marcelo Ebrard, ex Secretario de Relaciones Exteriores de México, Trump lo descalificó

“Hicimos algo muy fuerte con México. Cuando estaba construyendo el muro les dije: necesito 28 mil soldados, y se rieron de mí. Odio cuando alguien hace eso. Si no hacen eso –le dijo al Gobierno mexicano– les pondré una tarifa de 25 por ciento a cada auto que envíen a EE.UU, y luego 50%, 70 por ciento ¡100! y entonces pararé”.

“El representante del presidente (Ebrard), porque el presidente de México es una excelente persona, vino y dijo que quería discutir esta iniciativa con el presidente (López Obrador) y yo le dije que solo le daría cinco minutos porque tenía cosas más importantes que hacer”, indicó.

“Volvió y dijo: ‘Señor presidente, nos encantaría darle soldados para proteger su mundo, de forma gratuita, por supuesto. Me dieron todo lo que pedí de México”, agregó el expresidente estadounidense ante los aplausos del público en el mitin realizado en Grand Rapids.

En redes sociales, Ebrard calificó las declaraciones de Trump como un “insulto” que no lo intimida, y apuntó que defenderá los intereses de México cuando sea titular de Economía.

Cuando te insultan en campaña ,como acaba de hacerlo el ex Presidente Trump ,siempre hay un propósito electoral: ganar adeptos. Nunca aceptaré calificación de un candidato en el exterior. No me intimida. Defenderé los intereses de México con toda dignidad y firmeza.

— Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 21, 2024