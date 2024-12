Sheinbaum, Netanyahu, Musk y Trump, entre los candidatos a “persona del año” de Time 2024

La revista Time sacó hoy su lista de diez finalistas a “persona del año” 2024, que será anunciada este jueves, y entre los candidatos se encuentra la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente electo de EE.UU., Donald Trump.

Since 1927, TIME has named a person, group, or concept that had the biggest impact—for good or ill—on the world. See the shortlist for TIME's Person of the Year 2024: https://t.co/SzNi7g5aJn

— TIME (@TIME) December 9, 2024