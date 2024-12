Sheinbaum asegura que ‘vamos a dar la vuelta’ a resolución sobre maíz transgénico con trabajo legislativo

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la decisión del Panel de resolución de disputas del Tratado de Libre Comercio (TMEC) que revoca la prohibición de maíz transgénico en productos mexicanos, y dijo que se le “dará la vuelta” a la misma con trabajo legislativo el próximo año.

En una conferencia de prensa desde Chihuahua, la presidenta adelantó que “con la ayuda de los diputados, vamos a darle la vuelta a esta resolución ”.

México perdió controversia por maíz transgénico. ı Foto: Freepik

“Muy pronto, en febrero, lo vamos a legislar porque no se puede sembrar maíz transgénicoy hay que proteger la biodiversidad de nuestro país”, aseguró Sheinbaum Pardo.

Lo anterior después de que la noche del viernes Estados Unidos ganara sobre México en el Panel de resolución de controversias sobre el tema del maíz transgénico, en donde se estableció que la prohibición impuesta por el Gobierno mexicano no se basaba en evidencia científica y contravenía los principios del TMEC.

En respuesta a esta resolución, la misma tarde del viernes la Secretaría de Economía, en conjunto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) adelantaron que se discutirán iniciativas en el Congreso el próximo año en favor de prohibir el cultivo en territorio nacional de maíz genéticamente modificado.

Lo anterior argumentando que la resolución del Panel solo se refiere al ámbito del comercio entre México y Estados Unidos, pero que el Gobierno de nuestro país se seguirá dedicando a proteger la diversidad genética de los maíces nativos de México.

Claudia Sheinbaum, respecto a Estados Unidos dijoque los mexicanos son un pueblo trabajador, y los que están en Estados Unidos son trabajadores, y ayudan con su apoyo.

“Hablé con Trump, me preguntó; ¿ustedes tienen problemas con el fentanilo? Le dije que no como en su país, y me dijo ¿por qué? Pues porque las familias mexicanas nos cuidamos y con López Obrador se hizo un programa para informar de las causas de las drogas”, explicó.

“Les decimos que nunca los vamos a abandonar. De todo lo que ganan envían el 20 por ciento, pues 7 de cada 10 trabajadores del campo son mexicanos, lo que significa que sin ellos no habría comida en sus hogares”, agregó.