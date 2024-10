Sheinbaum afirma que no bajará del DOF el decreto de la reforma al Poder Judicial y adelanta que denunciarán a la jueza ante el CJF

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que no se bajará la publicación del decreto de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación (DOF), tras la orden en la previa de una jueza federal.

Sheinbaum Pardo detalló que su Gobierno interpondrá una denuncia contra dicha jueza ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“La juez no tiene ninguna atribución para solicitar que se quite del DOF esta publicación. Primero porque no tiene atribución, una jueza no está por encima del pueblo de México y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo; y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente la publicación en el DOF”, dijo.

“No vamos a bajar la publicación y dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura”, puntualizó.

“No queremos que quede en la impunidad, que hay un antecedente de que una jueza que por encima de su función está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo, de un cambio constitucional, establecido en la propia Constitución y que deriva en la voluntad del pueblo de México expresado en las urnas el 2 de junio de 2024”, externó.

Una jueza ordenó este jueves la eliminación de la publicación del decreto de la reforma judicial del Diario Oficial de la Federación.

Nancy Juárez Salas, jueza Décimo Noveno de Distrito de Veracruz, dio 24 horas a la presidenta Claudia Sheinbaum y al director del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López, para cumplimentar con lo requerido.

En caso de que la orden no se cumpla, se dará aviso al Ministerio Público de la Federación para que actúe conforme a la Ley de Amparo.

La reforma judicial fue publicada en el DOF el 15 de septiembre por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, y cuya premisa principal es la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).