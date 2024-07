“Sería convocar a una rebelión en ambos lados de la frontera; amigo, no me ande mandando a la Chingada antes de tiempo”: AMLO revela carta a Trump tras amago de cerrar la frontera

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, reveló el contenido de la carta que le envió al expresidente y candidato republicano a la Presidencia de EE.UU., Donald Trump, tras el amago de cerrar la frontera entre ambos países a causa de los flujos migratorios.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador le apuntó a Trump, a quien llamó en la misiva como su “amigo”, que llevar a cabo dicha acción equivaldría a “convocar a una rebelión” a ambos lados de la frontera.

“Entiendo que usted está en campaña y que no es-como algunos piensan-un obcecado; por eso mismo considero importante señalarle que es tan intensa y extendida la integración económica entre nuestras naciones que tomar una medida de esa índole sería equivalente a convocar a una rebelión en ambos lados de la frontera por los daños que causaría a los pueblos, a la industria y al comercio”, escribió.

“Esta perspectiva indeseable se manifestaría en con particular gravedad en EE.UU., y especialmente en California, Nuevo México, Arizona y Texas, que junto con los seis estados fronterizos del lado mexicano representan la cuarta economía mundial”, explicó.

En una posdata, el tabasqueño le indicó que todavía es el presidente de México y que no lo mande a su rancho que se ubica en Chiapas antes de tiempo.

“Oiga, todavía soy presidente de México, termino hasta finales de septiembre. Le aclaro porque hace unos días comento de que ya me había retirado. Por favor, amigo, no me ande mandando a la Chingada antes de tiempo. Aunque se ría y siempre le parezca extraño, ahí le va de nuevo otro abrazo”, finalizó.