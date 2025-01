Senado realiza mañana insaculación de aspirantes al Poder Judicial

Ciudad de México. El Senado llevará a cabo mañana el proceso de insaculación de los aspirantes a cargos de juzgadores, en total serán 71 sorteos, ya que el Comité de Evaluación del Poder Judicial (CEPJ), que dejó inconcluso el proceso, realizó “una maniobra” para que algunas candidatas y candidatos tuvieran pase directo a la elección del próximo primero de junio.

La denuncia la formuló el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en conferencia en la que resalto que ese CEPJ, actuó de forma tramposa, mandó un número reducido de aspirantes del total de inscritos, poco más de mil, para designar de “dedazo” una parte, sobre todo a las aspirantes mujeres.

De hecho, detalló que todas las mujeres inscritas no van a insaculación, porque mandaron un número tan reducido que todas tienen pase directo a la boleta”.

En el caso de las aspirante a ministras, las nueve presentadas por el CEPJ irán directo a las urnas, ya que se requería de 15 para integrar las ternas. Entre ellas figuran Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de Olga Sánchez Cordero, que tiene una amplia carrera judicial, pero también Marisela Morales, titular de la Procuraduría General de la República PGR) durante el gobierno de Felipe Calderón.

Asimismo, María Ibarra Olguín, Dora Alicia Martínez Valero, Jazmín Bonilla García, Lutgarda Madrigal Valdez, Magda Zulema Mosri Gutiérrez, Olivia Aguirre Bonilla y Rosa Elena González Tirado, que tienen su lugar asegurado como candidatas en la elección de junio.

Fernández Noroña recalcó que los integrantes de ese CEPJ, tienen un claro conflicto de interés, ya que tres de ellos pertenecen a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, asociación que fue la encargada de promover el amparo por el que se ordenó suspender el proceso de evaluación.

“Hicieron las cosas de tal manera que tienen pase directo quienes no deberían tener pase directo, porque los únicos que, según la Constitución, lo tienen son los actuales juzgadoress”.

En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocho de sus ministros renunciaron a ir a la elección, y sólo tres mantuvieron su derecho de contar con pase directo, lo cual está contemplado en las disposiciones de Constitución.

Sin embargo, con su maniobra, el CEPL, enfiló a la elección a las nueve aspirantes a mimnistras que previamente seleccionó, ya que se requería de 15 para ir a la tómbola.. En el caso de los abogados aspirantes a togados se hará una insaculación, para seleccionar a 12 de 19 registrados.

Igualmente, todas las mujeres aspirantes que se registraron en el proceso de selección par contener por un cargo en las Salas Regionales y la Sala Superior del TEPJF, todas tienen pase directo, pese a que los perfiles en varios casos, “no acreditan la honestidad”, lamentó Fernández Noroña.

“Nos hicieron una maniobra para darle pase directo a gente que ellos quisieron ‘a dedo’”, sentenció el senador; y reiteró que, en consecuencia, en el caso de las mujeres no habrá insaculación.

La maniobra “pinta de cuerpo completo al Poder Judicial, que no tiene moral, que no tiene principios, que no tiene ética, que no tiene vergüenza, que no sé dónde estudiaron derecho, pero chicanadas sí que aprendieron a hacer, las hacen muy bien”.

A pesar de ello, dejó claro que la mesa Directiva obedecerá el mandato del TEPJF para realizar la insaculación de los aspirantes a cargos del Poder Judicial de la Federación que se registraron en su Comité de Evaluación, sin entrevistas de por medio y con la inclusión de cerca de 100 aspirantes que habían quedado fuera del proceso y el Tribunal Federal ordenó incluirlos.

Además, dijo, el pueblo de México es el que decidirá con su voto quiénes serán los nuevos ministros, magistrados y jueces del país.