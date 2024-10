Se ríen durante evento en Harvard al escuchar explicación de la Reforma Judicial

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), abordó en un evento de la Escuela de Derecho de Harvard la reforma judicial que se aprobó en México.

En el evento ‘Plenaria 1: Jueces y justicia en tribunales internacionales y supremos‘, realizado el jueves 10 de octubre, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena detalló que el nuevo Congreso, con mayoría calificada, reformó la constitución y ahora en México los jueces, magistrados y ministros de la SCJN serán elegidos por medio de voto directo.

Al mencionar los requisitos para contender en el proceso electoral del Poder Judicial Federal, varios de los presentes reaccionaron con risas. “Ahora, los requisitos para ser elegido -insisto, aún tenemos la legislación habilitante– son, y no bromeo: haber obtenido un promedio final de ocho, además de cinco cartas de recomendación de tus vecinos. Si cumples con esos requisitos, puedes ser propuesto para un cargo en la Suprema Corte“. Ahora, en realidad no sé qué va a pasar, y no voy a opinar sobre la constitucionalidad de la reforma”, manifestó, al concluir su participación. Ortiz Mena fue estudiante de Harvard y con regularidad participa en foros. Con información de López-Dóriga Digital