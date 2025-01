SCJN informa sobre fideicomisos del PJF tras dichos de Sheinbaum

Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respondió a los señalamientos realizados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en los cuales afirmó que la presidenta del Poder Judicial de la Federación (PJF), Norma Lucía Piña Hernández y algunos ministros han realizado acciones contra de la reforma judicial. El tribunal constitucional señaló que la entrega de los recursos que existen en fideicomisos a la Tesorería de la Federación (Tesofe) “obedece a una determinación única y exclusiva de Nacional Financiera”.

De igual manera la Corte señala que respondió al señalamiento de que “la suspensión del proceso de selección de candidatos por parte del Comité de Evaluación del PJF, este determinó acatar las sentencias de juzgadores en términos del mandato legal y constitucional vigente. Cabe precisar que existen medios de impugnación para combatir las determinaciones que suspenden el proceso de elección” por lo que corresponde lo que sucede en el PJF.

Durante la conferencia de esta mañana, Sheinbaum Pardo acusó a la SCJN de querer reducir las prestaciones de los trabajadores del Poder Judicial tras el recorte presupuestal, cuando la Constitución protege los derechos laborales de manera explícita.

A este respecto la Corte sostiene que “el 5 de diciembre comparecieron ante la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados representantes de La Corte y del Consejo de la Judicatura Federal para exponer el impacto negativo que tendría una reducción presupuestal severa en el cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores, en particular, en términos del artículo décimo transitorio de la Reforma Constitucional en materia del Poder Judicial. No obstante, la Cámara de Diputados determinó efectuar recortes drásticos al presupuesto solicitado por el PJF. Por ello, en diciembre de 2024, la Ministra Presidenta planteó a la Secretaría de Gobernación analizar una posible ampliación presupuestal con el objetivo de no afectar derechos de los trabajadores del PJF.”

Los recursos de los fideicomisos

La Corte indicó que “inició los trámites desde el 25 de septiembre con Nafin y Banobras con el objeto de extinguir los Fideicomisos en términos del mandato constitucional. Se hizo de conocimiento público, que el Pleno del Alto Tribunal aprobó que la Ministra Presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal ejecutara los actos necesarios conforme a sus atribuciones para entregar los recursos de los distintos fideicomisos a la TESOFE.

“Al respecto la Ministra Presidenta instruyó a las instituciones fiduciarias el entero de los recursos de los fideicomisos del PJF. El 10 de diciembre Banobras acreditó haber enterado los recursos del Fondo Jurica a la TESOFE.

“Por el contrario, Nafin argumentó la existencia de suspensiones en juicios de amparo y, a la fecha, no ha atendido la solicitud de entrega de recursos; ha reiterado lo que a su juicio es una imposibilidad jurídica para hacerlo.

“Por tal razón, y conforme a lo que la Secretaria de Gobernación y la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal manifestaron, el incumplimiento al plazo establecido en la Constitución para la devolución de los recursos a la TESOFE obedece a una determinación única y exclusiva de Nafin”.