Representación en Congreso es por partido, no por coalición: Monreal

La Constitución Política establece que la sobre-representación de los partidos en el Congreso debe calcularse por cada instituto político y no por la coalición de la que formen parte, como exige la oposición y dicho aspecto “es muy claro, no admite interpretación y no admite sesgos”, subrayó el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal.

En entrevista con los medios informativos en el Senado, rechazó las acusaciones del PAN, en el sentido de que Morena y sus aliados buscan una supuesta “hiper-representación”, pues el cálculo sobre este tema en particular “es una fórmula que ya se ha aplicado en los últimos seis procesos electorales federales”.

Al retomar lo expresado hoy por la Secretaría de Gobernación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Monreal enfatizó que “no hay ninguna sobre-representación ni ningún abuso de ningún partido político. Es lo que la Constitución y la ley señalan, simplemente”.

–La oposición dice que el cálculo debe ser por coalición, no por partido político, se le insistió.

–“La Constitución es muy clara, y yo le creo a la Constitución, no a la oposición, y lo que dice es que es por partido. Así lo modificaron ellos (los partidos opositores) hace como 18 años y así está vigente. […] Lo que la Constitución y la ley dicen es muy claro, no admite interpretación y no admite sesgos en la aplicación estricta del reparto proporcional” de legisladores.

“Sí se podrían realizar cambios en la reforma judicial”

Cuestionado sobre el anuncio de algunos trabajadores del Poder Judicial en el sentido de que acudirán a instancias internacionales para detener la reforma en este ámbito, Monreal dijo que los inconformes están en su derecho, pero insistió en que “a ningún trabajador se le afecta. De los 50 mil que existen en el Poder Judicial, a nadie se le merma ningún derecho ni se le niega algún beneficio del que había venido gozando”.

La reforma, dijo, “va para eliminar los privilegios ofensivos en el alto nivel de la representación de este Poder y eliminar este cúmulo de privilegios que se fue acumulando con el tiempo y que ha generado un deterioro enorme para el Poder Judicial. Lo que estamos haciendo es intentar limpiar al sistema de justicia”.

En ese sentido, indicó que sí se ha considerado hacer cambios en la iniciativa de reforma en ese terreno, a partir de los foros de Parlamento Abierto que se han hecho en diversas ciudades, aunque señaló que “todavía no les puedo comentar” en qué aspectos.

“Hasta que concluya el noveno foro en Sinaloa, vamos a empezar a redactar el dictamen, pero seguramente va a sufrir modificaciones la propuesta original. No quiero decir temas, pero sí hay la intención de aceptar las propuestas viables e incorporarlas al dictamen final de reformas”, aunque la elección popular de jueces “es un mandato popular que no vamos a incumplir ni a desoír”.

Sobre el proceso de renovación en la dirigencia nacional de Morena, el senador atajó que ese aspecto lo va a decidir pronto el partido guinda, al tiempo que subrayó la importancia de que “no haya división; la virtual presidenta Claudia Sheinbaum necesita de la unidad del partido como un instrumento que ayude a la gobernabilidad del país”.