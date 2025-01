Remarca Sheinbaum relevancia de elección judicial en mensaje de Año Nuevo

En su mensaje de Año Nuevo 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo remarcó la relevancia de la elección de integrantes del Poder Judicial como parte de la transformación democrática en México, “quizás el único país del mundo” que elegirá por esa vía a esos servidores públicos.



Afirmó que el próximo será un buen año para el país, por la unidad de su pueblo. En lo que a ella toca, se comprometió a poner todo lo que esté a su alcance para seguir trabajando por la transformación.



En un video en el que se le ve sembrando una conífera en uno de los jardines de Palacio Nacional, la mandataria subrayó que en junio de 2025 por primera ocasión la ciudadanía elegirá a jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



“Somos quizás el único país en el mundo que de manera democrática va a elegir al Poder Judicial, y eso es algo muy bueno para nuestro país, es parte de esta transformación profunda y de la vida democrática que estamos viviendo”, enfatizó.



Deseó a todos las y los mexicanos un feliz año y que en la última noche de 2024 la pasen acompañados de familia y amigos.



“Nos va a ir muy bien, lo sé porque hay unidad en el pueblo de México, con el pueblo de México, y que sepan que de mi parte siempre vamos a poner todo lo que esté en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra mente para seguir transformando y para hacer todavía mas grande a nuestra hermosa patria”, apuntó.



Con una pala en la mano —con la que se apoyó para sembrar una Abies religiosa—, la jefa del Ejecutivo consideró que 2024 fue un “grandioso año para el pueblo de México”.



Este año, agregó, dejó el gobierno “un gran presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que transformó la vida de nuestro país, junto al pueblo de México.



“Y en junio de este año fue la elección, casi 36 millones de mexicanos y mexicanas decidieron dos cosas muy importantes: la primera que continúe la cuarta transformación, y la segunda, que por primera vez gobernara México una mujer, y como lo he dicho en múltiples ocasiones, no llegué sola, llegamos todas las mujeres mexicanas”.



Fin de año, afirmó, es un momento para la reflexión y para pensar lo que ocurrió a lo largo de 12 meses en términos personales, familiares y para nuestro país.



“Quiero agradecerles a todos y todas el apoyo que hemos tenido y decirles que vamos a seguir el camino de la transformación, que no hay marcha atrás, que no va a haber regresiones, que vamos a seguir con el pueblo de México transformando desde abajo nuestro país”.



Rememoró que cuando fue estudiante trabajó en la comunidad rural Cheranástico, en la zona purépecha de Michoacán, donde hacían estufas con barro y arena. “Ahí aprendí a palear”.



Finalmente, cerró el video y el año con la siembra de la Abies religiosa, una conífera, explicó, nativa de México, de los bosques del centro y del sur del país. “Y con este abeto, con esta conífera cerramos el año y les deseamos a todos y todas todo lo mejor para 2025. ¡Y que viva México!”, concluyó.