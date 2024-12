Relanza Profepa combate a tala ilegal

La nueva administración de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), encabezada por Mariana Boy, relanzó las acciones contra la tala ilegal de bosques y el comercio irregular de madera en diversas regiones del País.

A la fecha ha realizado tres grandes operativos que incluyeron la inspección de aserraderos, la instalación de filtros de revisión de transporte de materias primas forestales y la revisión de cambios de uso de suelo.

PublicidadEn el primer operativo, realizado entre el 14 y el 20 de noviembre en 13 zonas críticas forestales, fueron clausurados 12 aserraderos y asegurados 757 metros cúbicos de madera, 28 maquinarias de aserrío y dos vehículos.Las acciones de inspección se efectuaron en Escárcega, Campeche; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; la zona central de Chihuahua; , Ajusco-Lomas de Tepemecatl, Ciudad de México; Pueblo Nuevo, Durango; Zempoala-Ocuilan,Estado de México; Acaxochitlán, Hidalgo; Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca, Michoacán; Zempoala-Huitzilac,Morelos; Galeana, Nuevo León; Carrillo Puerto, Quintana Roo, la zona de influencia del Parque Nacional La Malinche, en Tlaxcala, y la zona sur de Yucatán.

«Entre las principales irregularidades encontradas están: los CAT (Centros de Almacenamiento y Transformación) no cuentan con autorización de funcionamiento, no cuentan con el libro de registro de entradas y salidas de materias primas forestales, no tienen los informes semestrales de movimientos de materias primas forestales, presentan remisiones forestales alteradas y sobreescritas (lavadas) con las que se pretende amparar el manejo de madera en rollo, no acreditan la legal procedencia de las materias primas forestales y no coinciden los volúmenes de madera en existencia con los que están anotados registros, entre otras», detalló la Profepa.

Información tomada de Agencia Reforma