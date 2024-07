Reforma al Poder Judicial de AMLO “provocará lo que se intenta erradicar”, advierte ministra Norma Piña

Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, advirtió sobre los riesgos que representa la reforma al Poder Judicial planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y llamó al propio mandatario y a su virtual sucesora, Claudia Sheinbaum, a que se abran al diálogo.

“Si la reforma judicial se aprueba en sus términos, ya no llegará la persona más capacitada al puesto. No llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar; sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma. Es decir, provocará lo que se intenta erradicar. La realidad es que la reforma no aborda el problema de raíz”, manifestó la ministra en la clausura del Encuentro Nacional para una agenda de Seguridad y Justicia, celebrada en el Centro Cultural Tlatelolco.

Así, la ministra Piña Hernández llamó a López Obrador y a Sheinbaum que se sumen al diálogo plural y “nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar así, cómo afecta la reforma no solo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país”.

Reconoció que México padece una severa crisis de seguridad y justicia, por lo que se han realizado encuentros para tratar de hacer frente a los problemas que enfrenta el país en esas materias.

Si queremos mejores políticas públicas de seguridad y justicia tenemos que concentrarnos en los derechos de las personas, particularmente en los derechos de las víctimas, los tribunales, su integración y su funcionamiento”, expuso.