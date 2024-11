Rechaza Hacienda reducción del gasto en salud y medio ambiente

Ciudad de México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) rechazó que en el 2025 reduzca el gasto en salud y medioambiente, ya que las reducciones que se observan en estos rubros en el proyecto de presupuesto de egresos se deben a que en el ejercicio anterior se requirieron más recursos para el desarrollo de infraestructura.

Durante su comparecencia en el pleno de la Cámara de Diputados para analizar el Paquete Económico para el 2025, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, expuso que a la salud serán asignados 2.3 billones de pesos, un 5.8 por ciento más que en 2024.

De ese monto, 165 mil millones serán para expandir el IMSS-Bienestar, fortalecer la prevención y promoción de la salud y optimizar la atención mediante herramientas digitales.

Considerando toda la función de salud que implica no sólo la Secretaría de Salud, sino el IMSS Bienestar y el gasto en salud del Issste y de los organismos que tienen que ver con esta función, el gasto será 180 mil millones de pesos u 8.8 por ciento más que en el 2024.

“Hubiera sido una ironía que le redujeramos a salud, sabiendo que venimos de un año en el que el anterior gobierno invirtió tanto en la comunicación, de cuál era su esquema de salud y el propósito fundamental de dar acceso a población no asegurada formalmente a los servicios de salud», comentó.

En cuanto al gasto del medio ambiente Ramírez de la O señaló que fue muy alto en 2024 porque se realizaron proyectos grandes.

“Esos proyectos grandes se concluyen y no necesariamente tiene que replicarse el mismo proyecto el siguiente año en la misma cantidad, por eso es que hay un reflejo de que en un año de gasto alto, sigue un año en donde ya no hay estos proyectos, va a haber otros proyectos, pero esos no necesariamente están ahí y por eso es que se notan estas bajas, caso medioambiente”, explicó a los diputados.

Detalló que en el último año, se concluyeron la presa El Cuchillo, en Nuevo León; la presa Picachos, el distrito de riego de Santa María y el Proyecto Agua para la Laguna.

«Consecuentemente estos niveles de gasto no tienen una réplica de espejo, en el año 2025, y es exactamente la razón por la que el medioambiente no tiene esa asignación tan grande como la que tuvo en 2024», destacó.

Sostuvo que el ejercicio de gasto está protegiendo todos los programas constitucionales, con los incrementos que tienen dictados en su formato original en la ley.

«Estos proyectos de desarrollo social están ocupando ya una bolsa muy grande de 880 mil millones de pesos que al mismo tiempo están protegidos en este ejercicio de consolidación fiscal», aseguró el Secretario.

Dijo que la consolidación fiscal se logra utilizando los renglones en donde hay flexibilidad para reducir gastos o para aumentar ingresos y que la distribución del esfuerzo de consolidación fiscal en el año 2025 implica pasar de un déficit ampliado de 5.9 por ciento del producto interno bruto (PIB) a un déficit de 3.9 por ciento.

Respecto a las obras de infraestructura, comentó que para el 2025, el Tren Maya tiene una asignación de 40 mil millones de pesos porque entrará en una etapa de desarrollo de movimiento de carga, no solamente de pasajeros.

En cuanto al crecimiento económico del 2025, que la SHCP estima de 2 a 3 por ciento del PIB, el funcionario sostuvo que considera indicadores como el gasto y tarjetas de crédito, el consumo de combustibles, electricidad y todos los indicadores de recaudación fiscal.

«Es ahí donde fincamos una expectativa de crecimiento», dijo.

Pierde CFE 490 mil millones de pesos

Ramírez de la O informó que el Estado tuvo una pérdida de 490 mil millones de pesos en los ingresos que obtiene de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) debido al esquema de autoabasto, con el que se crean empresas que en apariencia tienen como función generar electricidad para consumo propio pero que en realidad funcionaron como compañías generadoras que utilizaban la infraestructura de la CFE para distribuir la electricidad a sus socios sin pagar por el uso de esa infraestructura.