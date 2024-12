Rechaza Bertha Alcalde Luján acusaciones de nepotismo

Berta Alcalde Luján, próxima fiscal de la Ciudad de México, rechazo que exista nepotismo tras su nombramiento y calificó estos señalamientos de injustos.

En entrevista con Primitivo Olvera en Grupo Fórmula, Bertha Alcalde declaró:

«No tiene absolutamente nada que ver nadie de mi familia con este proceso de selección y mi decisión de participar y creo que la pregunta que nos tenemos que hacer, Primitivo, es si yo no me apellidara Alcalde, ¿tengo o no tengo las credenciales para ser fiscal de la Ciudad de México? Y honestamente creo que las tengo”.

Destacó que tiene 13 años trabajando en temas de justicia. Explicó que ha estado detrás de la formación de ministerios públicos federales y locales, así como en la capacitación de jueces, lo que le ha permitido conocer las fortalezas y debilidades del proceso penal en México.

Alcalde Luján reveló que en 2012 trabajó en la Secretaría de Gobernación donde participó en la implementación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio y en la Secretaría de Seguridad fue abogada general, donde apoyó en programas complejos y en la formación de la Guardia Nacional.

«Lo que implica tener herramientas y conocimiento en la administración pública para poder dirigir, liderar instituciones complejísimas como lo es el ISSSTE y creo que eso te da al final también herramientas para poder coordinar una institución tan compleja con retos difíciles, como lo es la Fiscalía de la Ciudad de México, entonces pues eso es lo que hay que ver, eso es lo que hay que evaluar más que otras cosas”, añadió.

Bertha Alcalde Luján fue directora del ISSSTE en la administración de López Obrador, fue nominada a ocupar el cargo de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es hermana de Luisa María Alcalde Luján, exsecretaria de Gobernación y actual presidenta nacional de Morena.

El 23 de diciembre fue electa por el Congreso de Ciudad de México como la próxima fiscal de la capital; asumirá el cargo el 10 de enero.

