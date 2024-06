“Quiero que se recomponga el agrupamiento conservador para que haya contrapesos, que le echen ganas”: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el estado en que se encuentra la oposición en el país tras las elecciones del 2 de junio, particularmente el movimiento denominado Marea Rosa, al que le pidió que “le echen ganas“.

López Obrador les pidió a los integrantes de Marea Rosa que sigan adelante en sus objetivos y que no solo salgan a manifestarse en tiempos de elecciones.

“Si la economía está bien, otra cuestión que es muy importante es la estabilidad política, el que se haya celebrado la elección sin problemas”, externó.

“No hay manifestación, ya quiero que se recomponga el agrupamiento conservador que llamaron Marea Rosa, pues para que haya contrapesos, como ellos plantean, que le echen ganas, hay que seguir adelante”, declaró.

“No es que ya nos vemos hasta la elección intermedia, dentro de tres años vamos a volver, no, no, no. Hay que seguir adelante y hacer la autocrítica, qué pasó, por qué esos resultados”, agregó.

Además, apuntó que Marea Rosa debe pedir cuentas a los que les “ofrecieron una estrategia que resultó un rotundo fracaso”.

“Cuánto dinero invertido, millones de dólares y además millones de mentiras, control casi absoluto de los medios de información que los dejaron completamente desprestigiados, desgastados, sin credibilidad, medios en general, si, ya tenían ese problema pero se intensificó, se exacerbó la falta de credibilidad en los medios. Desde luego las figuras más destacadas de los medios quedaron muy mal paradas”, indicó.

“¿Quién fue el que definió toda esta estrategia? ¿De dónde trajeron los asesores? ¿Quién condujo? Y como lo he venido planteando cuánto gastaron y de dónde salió, porque no fue solo del presupuesto de los partidos, eso fue mínimo”, lanzó.