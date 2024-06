“¿Quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros?”: AMLO a la DEA por afirmar que el narco pudiera imponer jueces con la reforma al Poder Judicial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se lanzó contra la DEA estadounidense, luego de que emitiera una opinión en el sentido de que el crimen organizado postulará a sus jueces y ministros con la reforma que se está impulsando al Poder Judicial.

López Obrador cuestionó de quién es la DEA para “meter su cuchara en asuntos nuestros”.

“Creo que se toma en cuenta su punto de vista, pero ellos deben actuar con prudencia, porque México es un país independiente”, dijo.

“Y para decirlo coloquialmente pero con todo respeto, ¿quiénes son ellos para decidir sobre asuntos que corresponden a los mexicanos? ¿Quién les autorizó a ellos a meter su cuchara en asuntos nuestros?” agregó.

El mandatario mexicano indicó que es como si se quejara de por qué no han sentenciado a Genero García Luna, exsecretario de Seguridad Pública mexicano culpable de narcotráfico en EE.UU.

“Es como si yo doy una opinión sobre por qué no informan sobre la ampliación de los plazos para juzgar a García Luna, después de que ya llevan no sé cuánto tiempo dando largas y largas y largas, pero pues no me corresponde meterme en eso, tiene ellos su procedimientos”.

López Obrador pidió a la agencia estadounidense ser “más prudentes, más respetuosos” por los asuntos que le corresponden a los mexicanos

“Y lo decimos en buen plan, como cuates”, lanzó el tabasqueño.

El Universal detalló que la DEA circuló un documento interno que la elección d ejueces y ministros por voto popular, principal iniciativa de la reforma al Poder Judicial, abriría la puerta a los cárteles mexicanos para postular a sus abogados como candidatos.

“Los 13 cárteles que dominan la República Mexicana se preparan para tomar por asalto los Poderes Judiciales locales”, se indicó.