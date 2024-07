PRI, en riesgo de desaparecer por «empecinamiento» de ‘Alito’: Sauri

El PRI está en riesgo de desaparecer por el “empecinamiento y la obcecación” del presidente actual del partido, Alejandro Moreno, Alito, aseveró la ex dirigente nacional del tricolor, Dulce María Sauri Riancho al término de audiencia con los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Janine Malassis y Reyes Rodríguez.

Como parte de su defensa (alegatos de la audiencia), la también ex gobernadora de Yucatán señaló que no sólo la Ley General de Partidos Políticos prohíbe modificaciones a los documentos básicos de los partidos durante un proceso electoral, sino que los mismos estatutos del PRI lo prohíben.

Señaló además que si bien los documentos básicos pueden ser cambiados fuera de los periodos electorales y tienen que enviarlos al Instituto Nacional Electoral (INE) en los siguientes 10 días hábiles de las reformas, en periodo electoral todos los días son hábiles, entonces “el plazo se cumple hoy y todavía no lo han mandado”.

“A todas luces es una abierta y total ilegalidad, un desafío a las autoridades electorales, pues en el INE todavía no conocen los documentos básicos que fueron modificados el domingo 7 de julio y mucho menos en el Tribunal electoral, y sabemos que hasta que no se publiquen en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la reformas a los documentos básicos de los partidos no causan efecto”, puntualizó entrevistada en el TEPJF.

Sobre el proyecto de sentencia del magistrado Reyes Rodríguez, el también ex dirigente nacional, Enrique Ochoa, detalló que propone turnarlo a la comisión de justicia partidaria del PRI y establece que resuelva antes del 22 de julio, lo cual es relevante porque después podrán acudir nuevamente al tribunal para señalar todos los agravios, “es decir la ilegalidad de la asamblea y las reformas a los estatutos”.

Recordó que en ocasiones anteriores, esta comisión de justicia no responde oportunamente, y si sucede lo mismo, entonces el TEPJF tendrá que decidir el incidente, por lo que “tenemos la certeza de que la ley está de nuestro lado y los estatutos están de nuestro lado”.

Respecto a las acusaciones que ‘Alito’ Moreno ha hecho en contra de Sauri Riancho y Enrique Ochoa, la ex gobernadora aseguró “que puede decirlo hasta que se canse”, porque son distractores que van a ignorar para seguir buscando que prevalezca la legalidad y la justicia y “el PRI tenga la oportunidad de sobrevivir”.

Ochoa fue cuestionado sobre lo que opina de que ‘Alito’ lo ha llamado “cínico”. La respuesta fue breve: “botellita de jerez, todo lo que digas será alrevés”.