Posponen diputados discusión para desaparecer órganos autónomos

Ciudad de México. Morena en la Cámara de Diputados informó que la discusión del dictamen que extingue siete órganos autónomos se difirió para la próxima semana, en tanto “se revisa, para mejorar, su contenido”.

El coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila, explicó que, además, se difirió unos días porque la sesión de este miércoles se alargará con la discusión de los cambios a la estructura de la administración pública federal y la reforma que amplía el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Dijo que el debate para desaparecer órganos autónomos podría realizarse el jueves, pues el miércoles se prevé la comparecencia en el pleno del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para explicar el paquete económico 2025.

“Pero, no está retirado, simplemente se está revisando para mejorar el contenido del dictamen”, insistió.

-¿Hay la posibilidad de que alguno de los órganos autónomos se salve?

-No puedo adelantar nada, pero es probable que haya modificaciones. En el caso de hoy, es probable que haya cambios al dictamen del artículo 19 constitucional.

“He planteado desde hace varios días eliminar del catálogo de delitos graves con prisión preventiva oficiosa, el de defraudación fiscal y el de narcomenudeo, pero vamos a ver, estamos en ese proceso. El grupo parlamentario de Morena planteará la exclusión de estos dos tipos penales.

Viajes en helicóptero

Desde la víspera circuló un video donde se ve a Ricardo Monreal abordar un helicóptero en compañía de su coordinador de operación política, Pedro Haces Barba, en un parque cercano a la Cámara de Diputados.

Se aprecia en las imágenes que el abordaje es supervisado por personal de Protección Civil de la Cámara, y por el secretario general, Mauricio Farah, y el titular de resguardo del recinto, Carlos Noriega Cano.

Esta mañana se le preguntó a Monreal cuándo realizaron ese viaje y respondió que se trata de una práctica frecuente.

Dijo: “Sí es cierto. Desde que era gobernador y después, de vez en cuando uso vehículos así, de tipo privado, lo he hecho desde hace muchos años y lo sigo haciendo cuando hay emergencias, urgencias.

“No es a cargo del erario, no es a cargo de la Cámara, son vehículos que me hacen favor de solicitarme que los acompañe o que, en alguna decisión importante que tenga, los acompañe. No fue dentro de la oficina (sic), no fue en sesión y fue simplemente el uso de un transporte privado en los que lo hago con frecuencia; a lo mejor me van a ver seguido, nunca me ha gustado ocultar, no soy hipócrita. A veces uso ese tipo de aeronaves”.

Expuso que, si es acompañado hasta el pie del helicóptero por Noriega Cano y personal de Protección Civil, es porque usualmente así es, “van a donde hoy, tienen la obligación. Donde voy a reuniones o algún tipo de entrevistas me acompañan, pero no dentro del helicóptero, solamente a abordar la aeronave”.