Pide Noroña a legisladores mayor cuidado en uso de tribuna

Ciudad de México. Tras el connato de violencia registrado el jueves pasado en el pleno entre morenistas y panistas, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, pidió a los legisladores ser más cuidadosos en el uso de la tribuna, pues cuando se injuria a alguien se corre el riesgo de que suceda lo que pasó.

La derecha, acusó, está jugando con fuego desde hace rato. No se puede estar hostilizando a alguien y pensar que se tiene que aguantar, añadió.

Luego en tono sarcástico, Fernández Noroña señaló que llevará unos guantes de box al pleno, por si se vuelve a repetir el escenario de la sesión pasada, cuando los del guinda y los blanquiazules casi se liaron a golpes por los dichos del senador de Chihuahua Mario Vázquez contra Miguel Ángel Yunes.

“Voy a traer unos guantes de box, vamos a tener un espacio ahí para resolver controversias de esa manera también, yo les digo que en el siglo XIX se retaban a duelo cuando había una ofensa”.

Pero más allá de la anécdota, “tenemos que ser muy cuidadosos en el uso de la tribuna, cuando tu injurias a alguien por enérgico que sea el debate, pues se corre el riesgo de que suceda lo que pasó”, resaltó.

Dijo esperar que no vuelvan a pasar ese tipo de incidentes, “pero tampoco es para espantarse, no sería ni el primer, ni el último congreso que se peleara inclusive a golpes, ha pasado eso, no estoy diciendo que deba suceder, no estoy diciendo que sea la forma”.