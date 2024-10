Pese a medidas, violencia en Sinaloa no para, reconoce el Gobernador

Ciudad de México. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, reconoció ante diputados de Morena que la situación de violencia en su estado “todavía no para, se han tomado medidas específicas que han dado resultados, pero no tenemos una idea clara de cuándo va a terminar”.

En una reunión después de quedarse atrapado en el elevador de la Cámara de Diputados por diez minutos, expuso: “Han dicho que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) era un narco presidente que iba mucho a Sinaloa y a Badiraguato, de donde yo soy. Decían que yo era el contacto, porque la 4T tenía esa relación. Es totalmente falso, no tiene ningún sentido. Se han construido mentiras”.

Rocha Moya acudió a la Cámara de Diputados a buscar el respaldo político de los legisladores del movimiento, en una visita que definió “de cortesía”.

“Nosotros te creemos”, le dijo el presidente de la cámara, Sergio Gutiérrez Luna, en un encuentro donde Rocha Moya dio su versión de lo ocurrido con la captura de Ismael El Mayo Zambada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, episodio que desencadenó los enfrentamientos en la entidad.

Moya sostuvo que “en esta ocasión, no fue el gobierno federal el que fue a atrapar a un líder del narcotráfico. Al parecer, hubo un acuerdo de juntarse, y luego se ha desmentido esta versión, hipótesis inicial, en la idea de que no hubo un acuerdo, sino que se juntaron por un engaño y una de las partes atrapó en este caso al líder del narcotráfico El Mayo Zambada.

“La otra parte son los conocidos Chapitos, pero lo sui géneris, además, está en el hecho de que se dijo que, a esa reunión, presuntamente amistosa, asistiría el gobernador Rubén Rocha Moya”.

El funcionario expuso que la captura no fue de cualquier persona, sino de “un personaje de la delincuencia legendario, del tamaño de lo que se tiene” y que derivó en una confrontación inmediata con el otro grupo del cártel, que a su vez provocó un conflicto diplomático entre Estados Unidos y México.

“Todo es eso, pero, además, con la presunta expectativa de que el gobernador estaría ahí. Todo eso hace que el fenómeno del 25 de julio sea complicado, y cuando digo que debiera corresponderse con la magnitud del hecho inicial, generador de esto, pues no”.

Rocha Moya sostuvo que el gobierno de Estados Unidos sí sabía que Los Chapitos iban a entregar a Zambada.

“Lo que puede haber ahí es que el gobierno de EU, sea quien sea, tenía conocimiento, porque entra un avión al espacio aéreo de los Estados Unidos y llega acá y ahí los están esperando agentes de la policía norteamericana y atrapan tanto al señor Zambada como a Joaquín Guzmán López.

Insistió en su versión respecto de que él acudió a la reunión donde Guzmán López secuestró a El Mayo, para tratar de mediar en un conflicto con el ex rector de la Universidad de Sinaloa, asesinado en el rancho donde se concertó el encuentro.

“¿Por qué tengo que ir yo a ver un presunto problema que tenía yo de tipo institucional con el ex rector Héctor Melesio Cuén? Que ese sí estuvo. ¿Qué tenía que convocar a mediadores el crimen organizado? No. Nuestro asunto ahí se está ventilando en la fiscalía y en el Congreso, que se estaba haciendo la Ley Orgánica, y en el Poder Judicial”.



Sólo pasa en las películas

Rocha Moya, Monreal y diputadas de Morena por Sinaloa y la vice coordinadora Gabriela Jiménez se quedaron atrapados casi diez minutos en el elevador del sótano de la cámara, por el exceso de peso. Catorce personas entraron al elevador, a pesar de la advertencia que les hizo el personal de resguardo.

“Sí sube”, dijo Monreal mientras se cerraban las puertas y el elevador se asentaba, en lugar de subir. “Ya ven, sí va a subir”, insistió el diputado de Morena, pero el aparato se quedó en medio de los dos pisos, más de medio metro abajo del nivel del piso.

Diputados, colaboradores y personal de la Cámara presionaron de manera repetida el botón para abrir las puertas, lo que ocasionó que se bloqueara.

De inmediato llegó personal de Protección Civil y de Resguardo, que pedían a los diputados no apretar más el botón.

Las diputadas, Rocha Moya y Monreal no se inquietaron por el incidente y cruzaron bromas para pasar el momento.

-Lo que pasa en el elevador, se queda en el elevador, como en Las Vegas –dijo una de las legisladoras.

Una más le preguntó a rocha Moya: “Usted que es maestro, saque las cuentas, ¿por culpa de quién no subió? ¿Quién pesa más?

-Yo fui la culpable –dijo Karina Isabel Martínez Montaño.

-No, tú estás bonita –bromeó una de sus compañeras y Felicita Pompa también dijo: “mi hijo me dice ‘mamá, yo no estoy gordito, soy de huesito grueso’”.

Entre las legisladoras, una de ellas exclamó: “¡Es que qué angustia!” Monreal trató de tranquilizarla: “no pasa nada”.

-¡Se nos va a acabar el oxígeno!

-No se nos va a acabar el oxígeno –agregó Monreal.

Otra más imaginó que los sacarían por el techo del elevador. Y Monreal: “Eso solo pasa en las películas”.



Afuera, el personal de resguardo les pedía: “No aprieten ningún botón”.

Cuando por fin las puertas fueron desbloqueadas, el coordinador de la bancada pidió: “Primero las damas”. Al salir, Monreal exclamó a los reporteros: “¡Nos quedamos atrapados en la verdad! Les voy a decir una cosa: el Santo Niño de Atocha es grande, nos atrapó en la verdad y nos dio tiempo para platicar más, ja, ja, ja”.

¡Claro que sigo en el cargo!

Vengo a conversar con mis compañeros diputados del Movimiento de la 4T.

Por supuesto que vengo a comentarles la situación que tenemos en Sinaloa, ellos la conocen, son políticos que viven el momento.

Vine aquí.

-Momento convulso.

-Es un momento difícil diría yo, que tiene la atención debida del gobierno de la República y de mi gobierno. Estamos atendiendo, por el bien de los sinaloenses, esta situación complicada. No es inédito. Ha ocurrido en otros momentos donde los grupos delincuenciales se confrontan. Estamos haciendo lo nuestro ahora.

-¿Tiene que ver con la detención del mayo y la guerra con los Chapitos?.

-De entonces viene, del 25 de julio, de ese evento.

-Vamos a hablar saliendo –Monreal.

-Respalda la versión de la fiscalía de que Melesio Cuén Ojeda no fue asesinado en la gasolinera?

-No me toca opinar sobre ese tema porque contaminaría la investigación. Este hombre que ese un gran abogado sabe que no puedo opinar. Dejo que la fiscalía haga lo suyo. Frente al presidente en funciones, Andrés Manuel López Obrador y la presidenta (electa) pedí que el caso lo atrajera la Fiscalía General de la República, por lo tanto, confío en sus investigaciones.

-¿Sigue en el cargo? Hay voces que piden su renuncia.

-¡Claro que sigo en el cargo! ¿Cuáles son las voces que piden mi renuncia? Pues sí, tienen deseo, pero no es un problema de deseos.

-¿Va a renunciar?

-¡Claro que no! ¿Por qué? Lo que importa es lo que opinan los sinaloenses.

-En Sinaloa se difundió un video de militares que querían asesinar a un joven. ¿Hay excesos del ejército?

-Yo creo que no. Habría que revisar y ver caso por caso. En realidad las fuerza armadas están cuidando mucho el tema de los derechos humanos. Se está trabajando bien.

-¿Respalda como lo están haciendo?

-Yo en general. Tenemos que ver los casos y esos se examinan de manera particular.

Cuando se le preguntó qué petición haría a los diputados de Monreal, Monreal terció: “es una visita de cortesía”.

-¿Teme por su vida? –le preguntó una reportera al gobernador sinaloense.

-No.

Monreal volvió a cortar: “Sólo iba a ser una reunión con los diputados federales de Sinaloa, llegaron otros porque nos rebasó el anuncio de que iba a estar con nosotros para una visita de cortesía.

-Gobernador, ¿su estado está para que haga visitas de cortesía?

-¡Sí, claro!