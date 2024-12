Ofrece Sheinbaum «nueva ruta» en investigaciones del caso Ayotzinapa

Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum ofreció iniciar “una nueva ruta en las investigaciones” del caso Ayotzinapa, en la que un nuevo equipo realizará una revisión de los expedientes y se incorporará el uso de tecnología con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con el paradero de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero.

Así lo afirmaron los padres y las madres de los 43 estudiantes al salir de la primera reunión con la mandataria en Palacio Nacional, quienes destacaron “la disposición de la Presidenta para reconstruir y entrar en una nueva etapa de diálogo”.



Igualmente aseguraron que continuará la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa (Covaj), “pero se tiene que fortalecer”. También resaltaron que el diálogo con la mandataria seguirá, con un próximo encuentro en febrero del 2025.



“Creo que iniciamos bien, con una nueva ruta de diálogo y una nueva disposición de la Presidencia”, enfatizó Vidulfo Rosales, abogado de las familias.



Respecto a la demanda de que el Ejército entregue 800 folios en los que habría información relevante para dar con el paradero de los estudiantes y la participación que tuvo en los hechos de la Noche de Iguala, Melitón Ortega, vocero de las familias, expuso que la mandataria “en breve va a hacer una carta a la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) para dar a conocer y solicitar esa información que se requiere”.



Al respecto, Rosales precisó en entrevista que tanto los padres y las madres como la mandataria coincidieron en “no entrar en esta polarización” que representa el tema del Ejército.



No obstante, indicó que dado que es un asunto “de mucha tensión va a haber una modificación respecto a los 800 folios (solicitados) a información que los militares de manera concreta tienen en su poder”.



Insistió en que Sheinbaum “conformó un nuevo equipo que se abocará a la revisión de los expedientes (del caso) y a la utilización de nueva tecnología”, para la localización de lugares e intervenciones legales de teléfonos.



Asimismo, indicó que los padres y las madres de los 43 estudiantes reiteraron a la Presidenta la urgencia de la extradición de Tomás Zerón de Lucio, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), prófugo en Israel. Rosales señaló que la respuesta de la mandataria fue que “van a seguir insistiendo (en ello)” pero que depende del gobierno de ese país el que se logre.



Melitón Ortega también resaltó que la jefa del Ejecutivo fijó una postura “de poder avanzar (en el caso) y no estar confrontando… hay que buscar los puntos centrales que nos permitan avanzar”.



En la reunión que se realizó en el Salón Guillermo Prieto (Tesorería) y que duró poco más de hora y media, participaron la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, y el fiscal especial para el caso, Rosendo Gómez Piedra.