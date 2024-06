“¡No estoy metiéndome en nada!”: AMLO afirma que “es falso” que “palomea” a integrantes del Gabinete de Claudia Sheinbaum

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dejó en claro que es falso que esté dando el visto bueno al Gabinete que está conformando la virtual mandataria electa, Claudia Sheinbaum.

López Obrador apuntó que él no se está metiendo en esta cuestión.

“Pues es falso. Voy a recordar cómo era antes: el presidente en funciones decidía quién iba a ser su sustituto, en este caso no fue así, yo no fui el que decidió, no hubo dedazo, porque esto se olvida, fue la gente”, argumentó.

“Lo otro, tuvimos la suerte, la dicha de que el pueblo eligió muy bien, esa es otra prueba de que el pueblo aunque no les gusta a los conservadores que se sienten sabihondos, el pueblo es sabio, se equivoca menos, tiene un instinto certero, sabe lo que le conviene y lo que no le conviene”, expresó

“¡No estoy metiéndome en nada!, además le tengo un gran respeto a la presidenta electa, le admiro. Es muy inteligente, académicamente es doctora, hay quienes no toman mucho en cuenta esto”, puntualizó.

El mandatario mexicano externó que él “no quiero ser líder moral, ya lo he dicho muchas veces, ni jefe máximo, ni caudillo, mucho menos cacique”.

“Yo ya termino en 100 días y me jubilo, lo sigo diciendo para que se vaya internalizando”, destacó.

“Muchos que me conocen por mis convicciones, saben que soy congruente y que la honestidad es lo que estimo más importante en mi vida y que no estoy acostumbrado a la hipocresía, pero lo repito y lo repito, porque puede ser que alguien dude, sobretodo los simpatizantes nuestros y que vayan a tener la idea de decir ‘vamos a ir a ver a Palenque a nuestro compañero para platicar con él y nos ayuden, para que nos ponga en comunicación con la presidenta’ y no voy a poder hacerlo, ya me retiro por completo”, apuntó.

La futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó el lunes que este jueves presentará “la primera parte” de los integrantes de su Gabinete presidencial, que empezará a andar tras su toma de posesión prevista para el 1 de octubre.

“Vamos a ir por partes. Entonces, la primera parte del gabinete la presentaremos el jueves”, señaló Sheinbaum en conferencia de prensa y sin ofrecer más detalles.

Hasta ahora, solo ha informado que mantendrá en el cargo al actual titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Rogelio Ramírez de la O.