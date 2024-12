Múltiples omisiones en implementación de reforma judicial: De la Mata

Al hablar de la inminente desaparición de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata, magistrado de la Sala Superior de esa máxima instancia, mencionó múltiples omisiones de la reforma judicial, en lo que hace a los procedimientos electorales.

“¿Por qué desaparecen a la Sala?, la respuesta es no sé, es totalmente desconcertante. No tengo la menor idea (…) No sé lo que pretendió el legislador; las competencias no están claras en la ley; ante la ausencia de criterios legales tendremos que subsanar, pero cuando ocurre eso (nos critican y dicen) ‘¡cómo se atreven, se creen legisladores!’, pero ¿qué hacemos? Lo mejor es que el Legislativo haga su trabajo y hagan una segunda reforma para precisiones en materia procesal electoral”.

En conferencia magistral para hablar de lo “desconcertante” de la desparición de esta Sala Especializada, a 10 años de su fundación, puntualizó que se trata de una sala pionera en sancionar violencia política en razón de género, como cuando se trata de invisibilizar a una candidata y se afirma que un varón la manda a competir por un cargo.

Pero también fue pionera al ponderar la presunción de la labor periodística; los derechos de los menores de edad frente a la política; en fijar criterios en cuanto a la calumnia y, en general, en analizar la violación a los principios electorales.

La reforma judicial, cuya médula es la elección de juzgadores, prevé también otros cambios como la citada desaparición de la Sala, cuyos asuntos deberá resolver – desde septiembre próximo- la Sala Superior, la que de por sí ya tiene mucho trabajo, porque cerrará este año con alrededor de 40 mil sentencias, al mismo nivel que la Suprema Corte de Justicia, añadió De la Mata.

“No veo ninguna razón – ni racional ni por resultados- que me haga pensar que la Sala Especializada no servía. Yo veo una sala con temas interesantes, una Sala que fue creando nuevas visiones en torno al Procedimiento Especial Sancionador”.

Destacó que es la instancia más rápida del sistema, que llegó a emitir sentencias en 12 horas.

“(La Especializada) ¿no funcionaba o incomodaba? No sabemos; habría que prpeguntarle a quienes hicieron la reforma ¿Por qué exinguieron a la Sala más eficiente en plazos, que influyó a todo el sistema electoral?”, planteó.

Sostuvo que quienes redactaron la reforma judicial no saben de derecho electoral.

Esta Sala resuelve sobre las conductas de los más altos funcionarios del país: Presidente de la República y gobernadores, así como toda la estructura vinculada a la propaganda en radio y televisión y de tipo gubernamental, además de analizar todos los espots electorales de toda la nación.

De la Mata fue magistrado fundador de la Especializada, en 2014, junto con Gabriela Villafuerte y Clicerio Coello.

“Fue una gran Sala, desaparece la Sala pero no su chamba”, señaló.