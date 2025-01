Migrantes sostienen economía de Estados Unidos, destaca Sheinbaum

Santiago Juxtlahuaca, Oax. Los migrantes mexicanos que trabajan en Estados Unidos son los que “sostienen a la economía de ese país”, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum este sábado al continuar con su gira de actividades por esta región oaxaqueña.



A la vez, la jefa del Ejecutivo federal anunció la creación de la Comisión Lázaro Cárdenas del Río, con la que se recuperará la Comisión del Río Balsas creada por el ex presidente Cárdenas en su sexenio.



Tras dar a conocer que será encabezada por su Jefe de Oficina, Lázaro Cárdenas Batel, quien también es nieto del ex presidente, detalló que las primeras acciones de esta instancia comenzarán en la mixteca oaxaqueña, poblana y guerrerense, donde levantará de manera permanente las solicitudes para caminos, escuelas y obras de agua potable.



El acto organizado en esta demarcación de la región mixteca, ubicada a casi 270 kilómetros de la capital oaxaqueña, y para lo cual se requiere viajar en carretera por cinco horas desde Oaxaca de Juárez, inició con más de tres horas de retraso.



La mandataria relató que desde que salió de Huajuapan de León, en cada pueblo y comunidad la población la fue parando en busca de saludarla, y “dándonos su abrazo, su cariño y sus peticiones, y por eso se nos hizo tarde, pero vengo con el corazón repleto de amor”.



Pese a la espera, los asistentes que llenaron el campo de futbol de la unidad deportiva municipal donde se realizó el acto, permanecieron en sus lugares.



Al expresar que la generosidad del pueblo de México no la tiene ningún otro pueblo en el mundo, Sheinbaum Pardo recalcó que los paisanos que se fueron a trabajar al país vecino son la muestra de ello, ya que “siempre se envían su apoyo cada mes a sus familia, y por eso, hoy y siempre vamos a defender al pueblo de México, donde esté, en México, en Estados Unidos o en cualquier lugar del mundo”.



Enseguida, lanzó un “viva» para los migrantes que fue coreado de inmediato por los oaxaqueños.



“Que se oiga bien y que se oiga fuerte: las y los mexicanos allá, sostienen la economía de Estados Unidos, en el campo, en los servicios, en todos lados. Estados Unidos no sería lo que es si no fuera por un pueblo trabajador que se va allá a ayudar”.



Por ello, insistió, recibirán siempre apoyo y solidaridad, “y si regresan a México, regresan con nuestros brazos abiertos para darles todo lo que se merecen, porque son generosos, solidarios, como es el pueblo mixteco y todos los pueblos de nuestro país.



Luego de entregar tarjeta a derechohabientes del programa Mujeres Bienestar, recordó que el ex presidente Lázaro Cárdenas del Río y quien vivió muchos años en Santiago Juxtlahuaca, creó la Comisión del Río Balsas, con la que se atendió entre otras, la región de la mixteca oaxaqueña.



Adelantó que esta instancia será recuperada y retomada con el nombre de la Comisión General Lázaro Cárdenas del Río. Su tarea, dijo, será coordinarse con las distintas secretarías y dependencias para “venir aquí a toda la región, como hizo el general, a levantar toda la solicitud, y se van a quedar aquí, van a estar viniendo permanentemente los seis años que estemos en el gobierno, “para poder recuperar escuelas, caminos, obras de agua potable, todo lo que se requiera en la mixteca”.



Apuntó que impulsarán la creación de cooperativas de mujeres, a quienes se les puede comprar, por ejemplo, algunos de los insumos para la elaboración de batas para el personal del IMSS Bienestar.



Reiteró que, además de continuar con los caminos artesanales que se construyen desde el sexenio pasado en Oaxaca, repavimentación de todos los caminos de la entidad, “Luego pasa, ya me dijeron, va a venir la presidenta y se ponen a tapar todos los baches, ¿verdad?, va a venir la presidenta y ya están arreglando, limpiando todo”, expresó. Frente a la reacción de aplausos, con la que los oaxaqueños coincidieron con la mandataria, Sheinbaum expuso que un día acudirá “de sorpresa” para constatar el avance de las obras.