Lenia Batres se adelanta a campañas y pide al INE registrarla como «Ministra del Pueblo»

La ministra Lenia Batres decidió adelantarse a las campañas y pidió formalmente al Instituto Nacional Electoral, que quiere aparecer en la boleta con el sobrenombre “Ministra del Pueblo”, con indicaciones claras de las mayúsculas que se deben colocar en cada palabra.

Aunque la ministra ni siquiera tiene una candidatura formal y la etapa para registrar sobrenombres será hasta dentro de varias semanas, Lenia Batres decidió adelantarse y pedir desde ahora, que el sobrenombre de “Ministra del Pueblo” es como quiere aparecer en las boletas de la elección judicial para quedarse en el cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

MILENIO confirmó que el oficio llegó a la oficialía de Partes del INE este miércoles, dirigido únicamente a la consejera presidenta Guadalupe Taddei y la Secretaría Ejecutiva ya recibió copia para definir cómo se le responderá, ante su petición tan anticipada al proceso.

En el oficio, la ministra señala: “la suscrita, Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en funciones, solicito el registro del sobrenombre ‘Ministra del Pueblo’ a mi candidatura para obtener el mismo puesto dentro del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025”.

Detalla cómo se dio el proceso de la elección judicial y cómo cumplió con el requisito de formalizar su interés de participar en el proceso, sin pasar por una evaluación, sino con pase automático por estar en funciones, y sostuvo que desde entonces, se le conoce como “la ministra del pueblo”.

No me autodenominé “Ministra del Pueblo”. Mucha gente me ha llamado así. Por supuesto, lo adopté y asumí como un compromiso y un ideal a cumplir.

“Ministra del Pueblo” es una declaración de principios. Por eso (y porque lo permite la Ley General de Instituciones y Procedimientos… pic.twitter.com/jt1cO7bD4L

— Lenia Batres (@LeniaBatres) January 30, 2025