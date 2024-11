La 4T en el Senado consuma la desaparición del INAI y otros cuatro organismos autónomos

El Pleno del Senado de la República aprobó este jueves en lo general con 86 votos en favor y 42 en contra el dictamen de la reforma que extingue siete organismos autónomos.

El dictamen acordado sustituirá a los organismos autónomos por organismos dependientes del Gobierno.

Los organismos que se ven afectados con la reforma son: Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Comisión Federal de Competencia (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de Hidrocaburos (CNH), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), el Consejo Nacional de Evaluación y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.

Al Consejo Nacional de Evaluación (Coneval) lo absorberá el INEGI; al Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), la Secretaría de Educación Pública; a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Secretaría de Economía; al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Secretaría de Comunicaciones Transportes; y a las comisiones Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Reguladora de Energía (CRE), la Secretaría de Energía.

“Yo me siento agravada y triste, personalmente, me resulta inconcebible. No puedo ni dormir de la tristeza”, expresó la emecista Amalia García, quien recordó cuánto costó a la izquierda, constituida entonces en el PRD, impulsar estos organismos.

Otra de las tristes fue la panista Gina Campuzano, pues acusó que la eliminación implicaba esconder actos de corrupción del expresidente Andrés Manuel López Obrador, como el caso de la Casa Gris, la cual rentó uno de sus hijos, y los autónomos “desnudan la corrupción que tienen”.