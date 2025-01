Juez dejó en libertad condicional a «El Contador, sobrino de Osiel Cárdenas; FGR acusa acuerdo

El 20 noviembre de 2024, el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, Gregorio Salazar Hernández, celebró una audiencia en cumplimiento a una suspensión provisional de amparo, rechazó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada a José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “Alfredo Cárdenas”, ”Alpha”, “Apá” o “El Contador”, por lo que esté fue dejado en libertad condicional.

En su lugar, el Juez impuso medidas cautelares como la presentación periódica semanal en la Presidencia Municipal de Matamoros, Tamaulipas, exhibición de garantía económica por 5 millones de pesos, a más tardar en 5 días hábiles, prohibición de salir del país sin autorización, prohibición de acercarse a determinados lugares (no se debe acercar a la Embajada de los EUA), prohibición de comunicarse con víctimas, ofendidos o testigos y la colocación de un localizador electrónico, el cual fue autorizado en lugar y tiempo real donde se encuentre el reclamado.

Cabe mencionar que José Alfredo Cárdenas Martínez es identificado como sobrino de Osiel Cárdenas Guillén y miembro líder de la célula delictiva “Escorpiones” perteneciente al “Cártel del Golfo”, responsable del tráfico de droga de México hasta los Estados Unidos.

El juez explicó su fallo argumentando que la autoridad ministerial “no acreditó” las causas que motivaron la prisión preventiva oficiosa. Y agregó que no refirió los hechos en materia de extradición, por lo que no señaló investigación contra el extraditable en México y consideró que no existe riesgo de evasión a la justicia.

El juez le impuso una serie de medidas en lugar de la prisión peventiva. Foto: Debate

Sin embargo, el 27 noviembre del 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) fue notificada sobre un acuerdo del 26 del mismo mes y año, emitido por el Juez Gregorio Salazar Hernández, quien concedió a la defensa de José Alfredo Cárdenas Martínez una prórroga de un mes para dar cumplimiento a las medidas cautelares impuestas, en específico, la colocación de un localizador electrónico y la oportunidad de entregar el billete de depósito por 5 millones de pesos. Cabe señalar que esto se concedió sin dar vista a la representación social y sin citar a audiencia, advirtió el gobierno federal.

Ante dicha determinación, el 28 de noviembre de 2024 se interpuso un recurso de revocación, sobre el cual el Juez Gregorio Salazar Hernández resolvió que no era precedente.

Aunque el órgano jurisdiccional señaló que por única ocasión se autorizaba la prórroga solicitada por la defensa, la cual inició el 27 de noviembre y concluyó el 26 de diciembre del 2024, fecha en la cual el reclamado debería haber dado cumplimiento total a las medidas cautelares impuestas, el 26 de diciembre, el Juez de Control con residencia en Almoloya de Juárez, Enrique Beltrán Santes, quien cubre la guardia de los asuntos urgentes, concedió nuevamente una prórroga de dos meses, la cual inició el 27 de diciembre y concluirá el 26 de febrero de 2025, lo que le permite a José Alfredo Cárdenas Martínez postergar la colocación del dispositivo electrónico.

Esta nueva determinación se realizó sin haber dado vista a la FGR y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para que se pronunciaran al respecto, acusan.

Por lo anterior, se presentará el recurso de revocación correspondiente ante el Juez Enrique Beltrán Santes, argumentando que no se dio vista a la FGR para que se pronuncie y se presentará una queja en contra del Juez Beltrán Santes ante el Consejo de la Judicatura Federal.