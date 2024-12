Juez deberá reponer parte del proceso iniciado contra Von Roehrich

Ciudad de México. Un Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México deberá reponer parte del proceso que se inició en contra del ex delegado de Benito Juárez, Christian Von Roehrich, vinculado el año pasado por uso ilegal de atribuciones y facultades cometidas por el servidor público. Es presuntamente involucrado en el llamado cártel inmobiliario en esa demarcación.



El Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito le concedió la protección de la justicia federal al confirmar el fallo de Paloma Xiomara González, jueza segunda de distrito de amparo en materia penal, quien en noviembre de 2023 otorgó el beneficio a Von Roehrich con el argumento de que hubo vicios formales en el debido proceso.



En aquella ocasión, la jueza argumentó que los efectos de la concesión del amparo son para que Cecilia Ivón Hernández, Juez de Control adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Nueve, deje parcialmente insubsistente la audiencia inicial, ordene la reposición del procedimiento a partir de la formulación de imputación y emita la resolución en la que se resuelva la situación jurídica del imputado.



Al decretar el amparo, la impartidora de justicia señaló que los efectos son para que Que Cecilia Ivón Hernández Fonseca, Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrita a la Unidad de Gestión Judicial Nueve, deje parcialmente insubsistente la audiencia inicial, prevaleciendo lo relativo a la calificación de la aprehensión.



Ordene la reposición del procedimiento a partir de la formulación de imputación, para que el Ministerio Público la formule atendiendo a las consideraciones en la sentencia ; después de ello, el juez de control deberá cuestionar a los imputados si la entendió y si desea o no declarar.



En los argumentos vinculatorios, la representación social en el momento que lo solicite, debe fundar y motivar la vinculación a proceso, exponiendo oralmente (argumentos y explicaciones) de los datos de prueba con los que considera que se establecen los hechos que la ley señala como delitos y la probabilidad de que los imputados lo cometieron o participaron en su comisión; luego los imputados decidan en qué momento quieren se resuelva su situación jurídica.



El pronunciamiento que emita el juez de control deberá atender las consideraciones señaladas en esta ejecutoria incluyendo lo relativo a la prescripción y )medida cautelar), lo cual no implica que deba dictar la resolución en algún sentido determinado



En el supuesto de que sea un juez de control distinto al que llevó las mencionadas etapas, el designado deberá conducir la audiencia inicial hasta su total conclusión, en atención al principio de inmediación, debido proceso y derecho de defensa del imputado



En abril de 2023, un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar contra el ex jefe delegacional en Benito Juárez, quien presuntamente recibió departamentos, dinero en efectivo y pidió a empresarios realizar obras de reconstrucción a fin de permitir desarrollos inmobiliarios que no cumplen con las normas de desarrollo urbano.