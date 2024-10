Jueces anuncian “mañanera” para abordar temas relacionados con la reforma judicial

Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) abrirán un espacio para responder y desmentir las declaraciones realizadas en las ‘Mañaneras del Pueblo‘ que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum respecto a la reforma judicial.

Por medio de un comunicado, jueces y magistrados del colectivo Artículo 41 invitaron a medios de comunicación a partir del lunes 21 de octubre a las 08:15 h en el auditorio de la planta baja del edificio ubicado en Avenida Revolución 1508, en la Ciudad de México.

De lunes a viernes, a las 8:15 am a partir del 21 de octubre, en el canal de Youtube, Independencia Judicial Mx, tendrán conferencia de prensa, jueces y magistrados que integran el colectivo Artículo 41.



Qué no les digan, que no les cuenten desde el ejecutivo.



Escuchemos al PJ.… pic.twitter.com/Ln4uqsmRTU