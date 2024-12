Inicia pago de adeudos a controladores aéreos: Sinacta

Ciudad de México. El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (Sinacta), señaló que a partir de este lunes autoridades comenzaron a pagar las quincenas de diciembre que le debían a los trabajadores, pero quedaron pendientes las retribuciones por tiempo extra, las cuales recibieran durante la semana.



«El director de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano seneam(Seneam) se puso en contacto con nosotros. La quincena la pagaron hoy y una parte del tiempo extra se comprometieron a pagarla en el transcurso de la semana», señaló el secretario general del gremio, José Alfredo Covarrubias.



Sin embargo reiteró que el problema no es solo la falta de pago, sino también que hay un déficit de hasta el 50 por ciento de controladores aéreos, ya que en la actualidad son 970 quienes laboran en aeropuertos del país.



“Hace falta personal. En esta temporada el problema se agrava más por el incremento de operaciones aéreas. Básicamente hacen falta todo tipo de personal, pero principalmente controladores. Estamos hablando de aproximadamente 500 controladores, porque creció el número de aeropuertos. Antes de que entregara el gobierno del ex presiente Andrés Manuel López Obrador había 59 terminales aéreas, en la actualidad son 73, pero las autoridades nos han dicho que no hay recursos para contratar nuevo personal”.

No obstante, el dirigente sindical apuntó que ante la falta de controladores aéreos “se corre el riesgo de generar cargas de trabajo, ocasionando en los trabajadores fatiga y con ello que se incrementen los incidentes o accidentes. En la aviación, el control de tantos riegos ha permitido que sea el transporte más seguro. Reiteramos el compromiso que tenemos los controladores de tránsito aéreo por la seguridad delas operaciones”.



El fin de semana, los controladores de tránsito aéreo que han laborado jornadas extraordinarias denunciaron que no habían recibido su pago desde la segunda quincena de septiembre pasado, por lo que la Sinacta pidió se cubrieran los adeudos correspondientes.

En una carta dirigida al Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, el secretario general de la organización sindical, señaló que también se adeuda a sus trabajadores afiliados el salario de la segunda quincena de diciembre.