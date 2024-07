INE reducirá las multas que impondrá a los partidos políticos por irregularidades en el financiamiento de sus campañas

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este lunes diferentes criterios para reducir las multas millonarias propuestas por irregularidades en los ingresos y gastos de campaña de los partidos políticos.

Al presentar el proyecto, el consejero Jorge Montaño Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización, señaló que se propusieron sanciones por un importe total de 785 millones 626 mil 236 pesos, pero aclaró que este monto sería modificado debido a un cúmulo de “adendas y erratas” sugeridas, además del resultado de la votación del Consejo General.

“Las cifra finales se darán a conocer una vez que la Unidad Técnica de Fiscalización haya impactado todas estas erratas y adendas y se hayan realizado los engroses respectivos, los cuales serán notificados a los sujetos obligados”, comentó.

Los consejeros votaron de manera unánime los proyectos que corresponden a la revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña de los partidos políticos, además de las sanciones por las irregularidades encontradas.

Posteriormente, aprobaron sancionar los egresos no reportados por los partidos con el 100% del monto involucrado.

Los consejeros rechazaron con dos votos a favor y nueve en contra sancionar los egresos no comprobados con el 100% del monto, pero aprobaron tres a ocho la propuesta que señala una sanción del 50% por esta falta.

También se mostraron a favor de sancionar con 15% del tope de gasto de campaña cada informe de ingresos y gastos no presentado por los partidos.

En la sesión también se votó a favor de una reducción en la sanción de egresos no reportados por candidatos independientes, la propuesta contemplaba el 100% de monto, sin embargo, se aprobó un cambio al 80%

“Desde mi punto de vista considero que este Consejo General debe ser congruente con sus decisiones por lo que si se aprobó la decisión de mantener los criterios que se habían asumido en otros procesos electorales respecto de los gastos no reportados con mayor razón lo pertinente es que la sanción por egresos no comprobados se calcula el 50% respecto del monto involucrado”, argumentó el consejero Montaño Ventura respecto a la reducción de sanciones sobre egresos no comprobados.