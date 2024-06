Inconveniente, la elección popular de ministros de la Corte: Luis María Aguilar

El ministro Luis María Aguilar urgió a que si se lleva a cabo la reforma al Poder Judicial se asegure la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al tiempo que consideró inconveniente la elección por voto popular de los ministros.

“Se necesita una Corte independiente, yo no he dicho que la iniciativa vaya a quitar la independencia a la Corte. Yo nada más insisto: la Suprema Corte debe ser independiente para que se pueda garantizar el respeto a la Constitución. Pero nunca he dicho que si la reforma se hace la Corte no va a ser independiente, eso yo no lo sé”, aclaró en entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula.

Aguilar Morales añadió que dentro de la iniciativa, no considera conveniente la elección por voto popular de los ministros, jueces y magistrados.

Recordó que el tema ya fue discutido en el pasado y que se rechazó en la conformación de la Constitución de 1917.

“Yo no sé cuál sea la condición o lo que crean que es lo mejor, eso no me corresponde a mí, yo lo único en lo que insistiré es en que la Corte debe ser independiente para que la Constitución sea respetada, eso es todo”, reiteró.

El ministro se dijo dispuesto a participar en la discusión legislativa de la iniciativa de reforma, siempre y cuando se lo pida la ministra presidenta Norma Piña.

Asimismo señaló que en la Suprema Corte están abiertos al diálogo con la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum.

“Es fundamental que se escuche al Poder Judicial en todos sus niveles para que pueda lograrse la mejor reforma que se pretende para nuestra Constitución.”

Sobre los comentarios en su contra por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, el ministro Luis María Aguilar dijo respetar su percepción, si bien se dijo convencido de que no es así.

“Como toda opinión el derecho de expresión es libre, obviamente no es así. Yo sé que las circunstancias no están de ese modo, pero él puede opinar lo que quiera”, refirió.

Apuntó que no hay sustento, fundamento, o prueba alguna de que sea deshonesto toda vez que en su vida como funcionario se ha conducido con rectitud, y negó que esté contra el presidente López Obrador.

“Nunca he sido adversario del señor presidente, nunca, y no soy conservador; de hecho mi familia materna y paterna han sido muy liberales… Siempre hemos sido nosotros muy a favor del pueblo y de sus necesidades, y de las mujeres”, acotó.

Negó también que esté al servicio de la corrupción y el crimen organizado, dado que nunca ha seguido observaciones o preocupaciones de nadie en los asuntos a su cargo, además de que no pertenece a ningún partido político.

“Yo estoy con la tranquilidad en mi conciencia, eso no es así”, reiteró.

Finalmente refirió que es “muy su deseo, muy su voluntad” del presidente López Obrador el no nombrar a otro ministro en su lugar, una vez que él se retire.

Con información de López-Dóriga Digital