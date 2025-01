Inaugura Sheinbaum carretera Mitla-Tehuantepec

San Pablo Villa de Mitla, Oax. La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró este viernes la carretera Mitla-Tehuantepec, que une a estas dos zonas del estado de Oaxaca, y cuya construcción inició hace más de 20 años.

Con ello concluyen los últimos 57 kilómetros que se construyeron en la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y que finalizó Sheinbaum Pardo, quien se comprometió, además, a repavimentar todas las carreteras federales y estatales de la entidad. También anunció futuros proyectos para el estado.

En total, la obra consta de 169 kilómetros que comenzaron a construirse desde hace dos décadas. Representa un ahorro de dos horas de viaje en automóvil luego de que viajar desde la capital del estado al Istmo de Tehuantepec requería de cuatro horas y media. Con la nueva carretera se podrá hacer en dos horas y media.

“Fue muy difícil hacer esta carretera; muchos puentes, túneles. Muy complicado”, sostuvo la mandataria previo al corte de listón con el que se abre todo el trayecto para el uso de la población.

Adelantó que el gobierno federal impulsará la carretera de Salina Cruz a Pinotepa, y se comprometió “a repavimentar todas carreteras de Oaxaca, las federales y la estatales”. El anunció generó los gritos de “presidenta, presidenta” por parte de los asistentes que llenaron el campo de futbol municipal de esta localidad.

Recordó que el sábado y domingo continuará con recorridos desde Huajuapan hasta la costa, zona que requiere una repavimentación en muchas de sus carreteras. También, apuntó que seguirá la construcción de caminos artesanales como los iniciados en el sexenio pasado.

De igual forma, expuso que se construirá la presa de Paso ancho que beneficiará principalmente a la población de la capital del estado; una planta de separación de basura, y continuarán las obras del Tren Interoceánico con la llamada Línea K, que llegará hasta la frontera con Guatemala.

Adicionalmente, se realizarán polos de desarrollo con parques industriales a lo largo de la ruta del Tren Interoceánico.

En tanto, el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva, subrayó que el último tramo representó una complejidad mayor, por lo que se tuvo que realizar 124 estructuras, entre ellas, 79 puentes y viaductos, 10 túneles, 15 pasos vehiculares y 20 entronques.

Y tras referir que López Obrador destacó de manera constante la relevancia de los pueblos originarios, Sheinbaum recordó que con el reciente cambio constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos, a partir de este año contarán con un presupuesto asignado de manera directa.

Enseguida, la presidenta Sheinbaum Pardo, indicó que en Oaxaca, como en todo el país, son muy importantes los paisanos que se encuentran en Estados Unidos y reiteró que en el segundo diálogo que tuvo con el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando aún no asumía su mandato, el republicano le preguntó si en México había problemas de consumo de fentanilo. “Le dije que no, que en México es muy poco ese problema. Sí hay problema de consumo de estupefacientes, pero comparado con nuestro vecino del norte, no. Y menos de fentanilo. Me preguntó por qué, y dije, bueno, es que las familias mexicanas tenemos valores y nos cuidamos entre nosotros”.

Al momento en que la presidenta concluyó su mensaje, subió al templete de manera sorpresiva la saxofonista María Elena Ríos, víctima de feminicidio en grado de tentativa.

Desde el micrófono usado momentos antes por la mandataria y por funcionarios federales y estatales, acusó que el gobierno estatal ha iniciado campañas para difamarla. “Quiero decir que me rindo, gobernador, usted y Juan Antonio Vera Carrizal ganan”. Las mujeres en Oaxaca, afirmó, no tienen justicia. Con una manta que extendió un instante sobre el escenario, agregó: “Aquí mi lucha termina. Ustedes ganan porque en Oaxaca no es tiempo de mujeres”.

Antes de retirarse, Sheinbaum Pardo conversó por un momento con María Elena Ríos. Consultada sobre el diálogo, desde su camioneta añadió que la oaxaqueña tiene las puertas abiertas de la Secretaría de las Mujeres.