“Hay mucha gente de clase media que ha sido muy manipulada, que me gustaría llamarlos sinceramente a la reflexión”: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que la gente de clase media ha sido “muy manipulada” y los invitó a entrar en un periodo de reflexión, tras los mensajes que circulan en redes sociales a raíz de las elecciones del pasado 2 de junio.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador pidió a las personas de la clase media a que no tengan odio en su corazón y que no abandonen el amor al prójimo.

“Pero sí hay mucha gente de clase media que ha sido muy manipulada, que me gustaría llamarlos sinceramente a la reflexión, a buscar argumentos, a no dejarse engañar. También a que no abandonen el principio filosófico, humanista del amor al prójimo, que no alberguen odio, que hay que tenerle respeto y mucho amor a los semejantes”, dijo.

El mandatario mexicano mostró en el Salón Tesorería un mensaje que circula en redes sociales en donde se llaman a los mexicanos a no dejar propina a meseros ni a limpia parabrisas, además de ya no donar a los afectados por desastres naturales, debido a que presuntamente votaron por Morena el pasado domingo de junio.

“Es muy ilustrativo de hasta dónde puede llegar un pensamiento, vamos a decir fanático, para que se entienda mejor”, señaló.

“Por lo general no es un pensamiento del pueblo, incluso de la gente que no está con nosotros, pero que pertenece a las clases populares, sino por lo general es de gente de arriba”, apuntó.

“Esos odios que se desatan con la transformación deben evitarse por todos los medios, y tengo que agradecer mucho a los adversarios que aún con insultos han logrado autolimitarse, y eso lo tenemos que celebrar”, enfatizó.