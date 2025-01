Familiares de desaparecidos en Oaxaca rompen el silencio

En Oaxaca, al menos catorce personas fueron reportadas como desaparecidas. Este grupo de jóvenes, originarios de los Valles Centrales de la entidad, había viajado con destino a Puerto Escondido para pasar las fiestas de fin de año, pero tras perderse el contacto, las autoridades activaron los protocolos correspondientes de búsqueda.

Ahora, Mónica, familiar de Julio Alberto Quiroz González, de apenas 18 años y uno de los 14 jóvenes desaparecidos en su viaje a Puerto Escondido, reveló que han recibido extorsiones y amenazas para no denunciar ante la FGE la ausencia de sus seres queridos.

Esto fue revelado a través de una entrevista con Azucena Uresti en Fórmula Noticias. Mónica explicó que, de acuerdo con testimonios de otros familiares de los desaparecidos, los montos con los que intentan extorsionarlos llegan hasta los 7 mil pesos, cantidades que no suenan creíbles para el cobro de un rescate.

“Varios familiares recibieron amenazas, han recibido extorsiones para no presentar denuncias y de ellos, tres o cuatro personas decidieron no hablar y esperar por miedo. Les dicen que los tienen, que ya no se haga nada, que no se diga nada, y que piden dinero para liberarlos”, apuntó.