Faltó Haces a sesión… pero su voto apareció en Pleno

En la Cámara de Diputados surgió la duda respecto a la votación mayoritaria registrada en el Pleno, a favor de la reforma de supremacía constitucional.

Durante la sesión que tuvo lugar este miércoles 30 de octubre en el Pleno, las bancadas de oposición no sólo pusieron en duda el quórum reglamentario.

Cuestionaron si el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y operador político de esa fracción, Pedro Haces, estuvo presente o no.

Aunque no se le vio en el recinto, su voto apareció en el tablero electrónico.

Frente a la duda y a cuestionamientos lanzados en redes sociales, el congresista aclaró los hechos.https://d-32134353741745150451.ampproject.net/2410161801000/frame.html

Pedro no estuvo en la sesión

En entrevista en el recinto, en el marco de la sesión donde se declaró la constitucionalidad de la reforma sobre supremacía constitucional, Haces Barba confirmó que no acudió a la Cámara, este miércoles 30 de octubre.

Molesto con las preguntas, culpó a los diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) de haber difundido la versión de que su voto apareció en el tablero, pero él no lo emitió.

A la pregunta de si se fue a ver el juego final de la Serie Mundial de Beisbol, en Estados Unidos, el diputado que pidió que no le llamaran diputado sino Pedro, porque legisladores hay muchos, pero él es especial porque es Pedro, atajó al retar a que si hay pruebas de ello, que se lo comprueben.

Si no estuvo en el Salón de Sesiones, ¿cómo votó?, se le preguntó.

El también líder sindical dijo no saber cómo pudo aparecer su voto en el tablero electrónico, cuando él estaba en otro lugar “trabajando”.

“¿Qué estuve cuándo presente?”, pretendió no saber a qué se refería la prensa al preguntarle.

“Ayer”, se le aclaró.

“No, ayer no estuve presente y el PAN no es mi papá para andar viendo qué hago y qué no hago. Trabajando cuando hay que trabajar, recuerden que soy un dirigente nacional obrero, tengo que recorrer todo el país”, atajó.

“¿No estuvo en la Serie Mundial?”, se le insistió.

“Que lo averigue el PAN, no, ayer no estuve aquí (…) que les diga el PAN si fui, que me lo demuestren”, volvió a atajar.

En cuando a la aparición de su voto en el tablero, dijo: “no sé por qué. No, no, no, ayer no estuve aquí, hoy si vine, ayer no vine porque había mucho trabajo”.https://d-32134353741745150451.ampproject.net/2410161801000/frame.html

Al repetir sus explicaciones, sentenció que cuando tenga que estar trabajando en la atención de las necesidades “del pueblo de México”, se ausentará y lo hará sin cobrar su dieta, porque es “un dirigente de territorio, no soy de escritorio”.