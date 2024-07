Facebook, Instagram o TikTok: ¿Cuál es la red social ideal para tu negocio?

La conexión con la audiencia y las empresas es posible gracias a las redes sociales, en las cuales se generan ventas y la expansión de clientes.

Pero, además de generar interacción, las redes sociales son minas de información para conocer los intereses y comportamientos de los usuarios, afirma Daniel Alejandro Doctor, consultor de marketing.

En el caso de las pequeñas y medianas empresas (pymes), tener redes sociales se convierte en una necesidad para mantener la presencia de la marca en Internet, pero en ocasiones se desconoce cuáles son las redes adecuadas.

“Uno no debe de descuidar el tener su marca clara, bien posicionada, tener un nombre, un logotipo, una imagen corporativa, dependiendo de la naturaleza habrá redes que resuenen más contigo o con tu audiencia”, explica.

¿Qué objetivo se puede lograr con cada red social?

De acuerdo con el estudio de Redes Sociales 2024, realizado por Metricool, cada red social tiene un objetivo distinto y diferentes audiencias. Estos son los principales objetivos que pueden lograrse con cada red social.

» Facebook: Con aproximadamente 3,000 millones de usuarios activos mensuales a nivel mundial, de acuerdo con Statista, el objetivo de esta red social es incrementar la presencia de la marca, debido a que hay mayor diversidad de generaciones, aunque las que tienen mayor presencia son; baby boomers, generación X y millennials.

» Instagram: La red social con más flexibilidad en sus formatos está enfocada en el descubrimiento, la consideración y decisión de compra de la marca. Su audiencia se compone de la generación X, Z y millennials.

» TikTok: Es la red social más reciente, pero con un gran crecimiento y adopción, su objetivo es generar alcance y crear conciencia en la audiencia. Los millennials y la generación Z predominan.

» X (antes Twitter): Esta plataforma suele usarse para que la comunidad incremente las interacciones relacionadas con la marca y las principales generaciones que la usan con X, Z y los millennials son quienes más utilizan esta red.

» LinkedIn: Enfocado a profesionales, su objetivo es la interacción y la consideración. Es la única red en que todas las generaciones del estudio se encuentran.

¿Qué red social es la ideal para el negocio?

A pesar de que cada red social suene atractiva por su popularidad o porque la mayoría de las empresas tienen presencia, la realidad es que las pymes muchas veces no cuentan con el personal suficiente para mantener las cuentas activas.

Un dueño de un negocio que está empezando no tiene la capacidad operativa para atenderlas todas”, puntualiza Daniel Doctor.

Asimismo, explica que si se tiene que “crear contenido para cinco redes y estás solo, o a lo mejor solo tienes un colaborador y tienes que trabajar inventarios, impuestos, ventas”, resulta complicado y las cuentas del negocio terminan abandonadas.

Por ello recomienda analizar al cliente ideal de acuerdo con el giro de la empresa, conocer los datos demográficos y definir los objetivos con base en las estrategias de mercadotecnia.

Hay redes que tienen mucha visibilidad como TikTok, pero tener visibilidad te ayuda a crear consciencia de tu marca, pero no ventas”, argumenta.

Por tanto, el consejo de Daniel Doctor es siempre tener una red social de base, es decir, aquella en la que se concentre todo el contenido, con el objetivo de no abandonar por completo los canales de atención.

Al tener las redes sociales adecuadas, la atención será más personalizada y facilitará el seguimiento. Por ejemplo: no es lo mismo darle atención a diez personas que son parte del nicho a comparación de miles de mensajes de prospectos que probablemente no se encuentran cerca de la empresa o no tengan relación.

Sin embargo, esto no quiere decir que las pymes tengan que aferrarse a una red social, sino que deben considerar si su capacidad operativa lo permite. En el caso de los videos como TikTok o los reels de Instagram y Facebook, la frecuencia de publicaciones a la semana en cuentas pequeñas (entre 0 a 500 seguidores) es de 1.77 reels en Facebook, mientras que en TikTok es de 2.15 videos a la semana, de acuerdo con Metricool.

Esto implica invertir en tiempo y en la calidad del mismo, por lo que el especialista en marketing Doctor recomienda utilizar el mismo contenido, pero adaptarlo a cada red social.

“Hay veces que hacen su contenido primario en Instagram y ese contenido lo adaptan porque funciona en TikTok pero hay que tener capacidad para hacerlo”.