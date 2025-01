Evalúan que empresas chinas utilicen sello Hecho en México

El presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), Sergio Contreras, aseguró que esta abierta la posibilidad de que las empresas chinas usen el distintivo Hecho en México, siempre y cuando su mercancía sea producida en el país.

“Lo que se haga en México sea de la proveniencia tecnológica o de la inversión que se haya realizado, sean empresas chinas o no, cuando el producto salga de México tiene que llevar el sello de Hecho en México”, comentó a pregunta expresa de MILENIO.

El líder empresarial remarcó que no se puede limitar si es que se llegara a utilizar esto, “porque, ojo, lo estamos proponiendo y revisando todavía porque no es un hecho real de que se vaya a dar el permiso en su momento, aunque si se da, yo considero que tienen grandes posibilidades de que cualquier empresa establecida en México pueda perfectamente utilizar el sello”.

En este sentido comentó que el distintivo Hecho en México tiene el objetivo de que los países reconozcan la calidad de los productos que se realizan en tierra mexicana, por lo que en caso de ser utilizado este sello de calidad, será necesario que los productos cumplan ciertas características para poder implementar este distintivo en su mercancía que tendrá que tener 70 por ciento de insumos locales.

Refirió que esto es debido a que este sello indicará que son productos de calidad que son realizados en el territorio nacional independientemente que las compañías sean mexicanas o tengan otro origen.

“Tenemos que empezar a dar a conocer al mundo que nuestra exportación tiene calidad, que su mayor virtud no es que provenga de la región más importante del mundo en términos comerciales, sino que México ha hecho un gran esfuerzo para alcanzar esos estándares de producción y eso es de suma importancia hasta en el aspecto de mercadotecnia”, expresó el líder de Comce.

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, de 2019 a junio de 2024 llegaron a México mil 440.8 millones de dólares de inversión proveniente de compañías originarias del país asiático, cantidad 127 por ciento mayor a lo reportado entre 2013 a 2018.

Con información de Milenio