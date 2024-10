Encabeza Sheinbaum asamblea informativa sobre becas en educación básica

Papalotla, Méx., Al encabezar la asamblea informativa para la entrega de becas universal de educación básica Rita Cetina en Papalotla, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que los niños y niñas no son el futuro de México sino el presente, “porque si una sociedad no cuida a sus niños y a sus niñas difícilmente vamos a poder pensar en el futuro”.



Afirmó que durante su sexenio todos los estudiantes de educación básica de escuelas pÚblicas tendrán su beca y se empezará por los estudiantes de secundaria y después será en los niveles de preescolar y primaria.



“Las escuelas públicas son las mejores de todo el país porque tenemos a nuestro gran magisterio nacional, los maestros y maestras que ponen su vida, su empeño por los niños y niñas”.



Al reunirse con alumnos y padres de familia de la escuela Secundaria Oficial, Moisés Sáenz en Papalotla; la Presidenta explicó que este es uno de los nuevos Programas del Bienestar que su gobierno está impulsando.



Destacó que otro de los programas es el apoyo a mujeres de 60 a 64 años de edad, para lo cual recordó que ya están los módulos en el país y se va a apoyar con 3 mil pesos bimestrales.



“¿Por qué a las mujeres?, porque tenemos mucho trabajo a veces más que los hombres, el de fuera y el de casa. Hubo un cómico que dijo que llegó una ama de casa a la presidencia y le digo si, si soy ama de casa y a mucha honra.



“Las mujeres somos quienes cuidamos de los hijos, estamos pendientes que la casa esté limpia, quienes cuidamos hasta los maridos y ya llegamos a los 60 y los hijos crecieron y quienes reconocen el trabajo y como llegó una mujer presidenta vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas y al llegar a los 60 el apoyo. Las mujeres podemos ser lo que queremos ser, podemos ser matemáticas, bomberas, maestras. Muchas veces nos dijeron que no podíamos ser y imagínense había un dicho que decía calladita te ves más bonita eso no, todos tenemos voz y queremos que se escuche la voz de las mujeres”, expresó.



Afirmó que otro programa es para todos los adultos mayores para que reciban atención de salud.



“A todos los adultos mayores que reciben su pensión desde este mes vamos a ir a su casa con los Servidores de la Nación, les van hacer un cuestionario sobre su salud, si tiene problemas de salud y que medicamentos toman. Y a principios del próximo mes se va abrir una convocatoria para contratar a más de 20 mil enfermeras, enfermeros, médicas y médicos los cuales van a ir casa por casa a visitar a todos los adultos mayores y por lo menos los va visitar cada dos meses y si se puede una vez al mes dependiendo de su estado de salud, enfermeras y enfermeros los podrán recetar”.



Agregó que a mediados del próximo año junto a los bancos del Bienestar se pondrán farmacias del Bienestar, para que las y los adultos mayores puedan ir por sus medicamentos de manera gratuita.



Claudia Sheinbaum apuntó que su gobierno va continuar con la transformación y van a seguir todos los programas sociales como Pensión Universal para todos los adultos mayores, apoyo a los alumnos de preparatoria con sus becas, personas con discapacidad, Sembrando Vida y Jóvenes construyendo el futuro “y los vamos a llevar a la Constitución para que sean derechos del pueblo de México que ya nadie nos pueda quitar”.



En el acto, también reiteró su propuesta de desaparecer el examen de Comipems. “Yo como estudiante siempre me pregunté ¿Porque yo sí entré y los demás no?, y los acompañé en un movimiento que se llamaba movimiento de los rechazados, imagínense qué horrible palabra: rechazados. Por eso ahora en la zona metropolitana queremos que no haya Comipems y que ese examen desaparezca”.