Emite la CAMe precontingencia ambiental por quema de pirotecnia

Ciudad de México. La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este 25 de diciembre se registraron altos niveles contaminación del aire en el Valle de México debido a la quema de pirotecnia por el festejo de Nochebuena, por lo que emitió la precontingencia ambiental.



A través de un comunicado detalló que se registraron concentraciones promedio de 24 horas de 81.7 microgramos por metro cúbico de partículas PM2.5 en la estación de monitoreo en Santiago Acahualtepec, alcaldía Iztapalapa.



«Durante la noche de ayer 24 de diciembre y la madrugada del día de hoy, se presentaron emisiones extraordinarias resultado de la quema generalizada de pirotecnia, que incrementaron los niveles de contaminación por partículas en distintas zonas del Valle de México, y se acumularon en el aire debido a la falta de dispersión, como consecuencia de la estabilidad atmosférica propia de la madrugada y de las primeras horas de la mañana”, apuntó la CAMe.



Para responder a esta situación, se activó la fase preventiva por partículas PM2.5 en el Valle de México.

Esta instancia refirió que se mantendrá atenta al desarrollo de las concentraciones de partículas en la zona metropolitana del Valle de México, para determinar si es necesario aplicar la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica.



Derivado de la mala calidad del aire, hizo varias recomendaciones a la población: mantenerse informado de las alertas; permanecer en casa con las ventanas cerradas, para evitar que el aire contaminado ingrese a los hogares; evitar fumar, encender velas, madera, carbón o incienso; en caso de tener aire acondicionado, usarlo en modo recirculación, para evitar el ingreso de

aire contaminado, tanto en las casas como en automóviles.



También se pide que se evite en la medida de lo posible hacer actividades “vigorosas” al aire libre como trotar o andar en bicicleta; y que en caso de que sea necesario estar en exteriores usar cubrebocas, sobre todo si las personas se encuentran en zonas de muy mala o extremadamente mala calidad del aire.



Para la reducción de emisiones, la CAMe recomendó que no haya quema de materiales o residuos, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal; reducir el uso del vehículo particular, compartir el auto y utilizar el servicio de transporte público; e intensificar la vigilancia y el combate de incendios en zonas agrícolas y forestales.