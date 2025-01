Embajada de EU en México cerrará sus oficinas el 9 de enero por esta razón

Este martes, la Embajada de Estados Unidos en México informó del cierre de todas sus oficinas gubernamentales en el país, el próximo 9 de enero, por el funeral del expresidente demócrata Jimmy Carter.

“Con base en la Orden Ejecutiva sobre el cierre del gobierno federal por el funeral del presidente Jimmy Carter, todas las oficinas del Gobierno de los Estados Unidos en México estarán cerradas el 9 de enero, incluidas todas las oficinas que brinden servicios consulares”, informó la Embajada.

“Los solicitantes con citas para servicios para ciudadanos estadounidenses o entrevistas para visas programadas para el 9 de enero recibirán información sobre la reprogramación por correo electrónico”, detalló la embajada estadunidense.

Para emergencias de ciudadanos estadunidenses, la Embajada les pidió comunicarse al 55 8526 2561 desde México o al 844 528 6611 desde Estados Unidos; asimismo recomendó que, en caso de accidente, incendio o emergencia médica en México, se comuniquen al número de emergencias de este país: 911.

