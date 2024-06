“Elecciones del domingo han sido las más limpias y libres en la historia”: AMLO por decisión de equipo de Xóchitl de impugnar la ‘elección de Estado’

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que la oposición está en su derecho de impugnar los resultados del 2 de junio, sin embargo, aseveró que las pasada elecciones han sido las más limpias y libres en la historia del país.

López Obrador invitó a la oposición a hacer una reflexión sobre lo que pasó el pasado domingo.

“Esta en su derecho, pero que la elección del domingo es la elección más limpia y más libre que ha existido en la historia, posiblemente desde la elección del presidente (Francisco I.) Madero”, aseveró.

“No me voy a meter a dar consejos, Yo pienso que ellos tienen que respirar profundo hacer una reflexión seria y tratar de comprender lo que sucedió, no caer en la autocomplacencia, es muy importante la autocrítica, es muy importante saber, rectificar, es de sabios cambiar de opinión”, expuso.

“Vivimos en un país libre y no tenemos nada que temer, tenemos nuestra consciencia tranquilla, llegamos aquí para hacer realidad la democracia, no fue la lucha del poder por el poder, siempre he sostenido que el poder tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás”, señaló.

El Partido Acción Nacional (PAN), a la que pertenece la candidata presidencial Xóchitl Gálvez, anunció que impugnará la presunta “elección de Estado” del pasado domingo, donde la morenista Claudia Sheinbaum se erigió como ganadora, según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE).

Así lo expresó el presidente del partido, Marko Cortés, a través de un comunicado, donde se congratuló de que, “a pesar de todas las dificultades”, vencieron en las pasadas elecciones en 14 capitales estatales, como Guanajuato o Cuernavaca.

“Reconocemos que los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no nos favorecen, pero también señalamos que la elección no fue limpia ni legítima”, denunció.

Catalogó el proceso como una “elección de Estado” porque, en su opinión, el presidente López Obrador “intervino directamente” y se produjo un “desvío y despilfarro” de recursos.

“Somos demócratas y siempre reconoceremos la voluntad mayoritaria cuando esta sea realmente legítima, por lo que no podemos dejar de denunciar e impugnar cuando se violentó reiteradamente la Constitución y la ley electoral”, sentenció.