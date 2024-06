Elecciones dejaron enseñanza de que el pueblo manda, no la minoría; hay unos que todavía están papaloteando: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las pasadas elecciones del 2 de junio dejaron como lección que en una democracia decide el pueblo y no la minoría.

“La lección de la elección es que en la democracia el pueblo manda y decide, no una minoría”, declaró en la conferencia matutina de Palacio Nacional.

“Estaban muy ensimismados en la idea de que el pueblo no existía ni era asunto del pueblo, pensaban que era asunto de la clase política, de la minoría”, puntualizó.

El mandatario mexicano felicitó al pueblo de México por las pasadas elecciones, de las cuales volvió a presumir los resultados del oficialismo tras los cómputos distritales del INE, en la cual no se cumplieron los pronósticos más pesimistas.

“Felicitar al pueblo de México, que esto es algo importantísimo. Los pronósticos que se hacían de manera pesimista, afortunadamente no se cumplieron. Ojalá, y ya hemos hablado de eso, haya autocrítica, que no es darle la vuelta a la hoja y ‘vamos a seguir haciendo lo mismo’”, lanzó.

Además, apuntó que los resultados de los comicios fueron una “zarandeada” a quienes no consideraban la variable del pueblo de México.

“Se cometieron muchos errores garrafales, se le mintió al pueblo, no se actuó con profesionalismo, con ética, hubo toda una guerra sucia, mucha difamación, nada más dejo de manifiesto que iniciaron al principio de este año una campaña orquestada en mi contra”, refirió.

“Es la campaña en redes sociales más intensa en toda la historia, con el mensaje ‘AMLO narco presidente’, intervinieron los periodistas más destacados, más famosos, los premiados, el señor Tim Golden, dos veces premiado, irónicamente, el Pulitzer, y se exhibió como un vulgar calumniador, y publicaciones como el New York Times y otras”, puntualizó.

“Estaba muy arraigado ese pensamiento y mucho clasismo soterrado, mucho racismo soterrado, estuvo muy bien la sacudida, la zarandeada, hay unos que todavía están papaloteando, no saben ni qué pasó. No contaban con esa variable y ¿cuál es esa variable? Pueblo, no tomaban en cuenta al pueblo”, argumentó esta mañana.