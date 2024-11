El próximo jueves, la Comisión de Presupuesto sostendrá reunión de trabajo con el INE: Merilyn Gómez

La diputada Merilyn Gómez Pozos (Morena), presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, anunció que las y los integrantes de esa instancia legislativa llevarán a cabo una reunión de trabajo pública con el Instituto Nacional Electoral (INE) para abordar el tema del presupuesto de esa institución para 2025.

El encuentro se realizará en el Salón de Protocolo del edificio “C” del Palacio Legislativo de San Lázaro, a las 9:00 de la mañana, dijo en declaraciones a los representantes de los medios de comunicación, al término de una reunión con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna.

A pregunta expresa sobre si habrá un recorte presupuestal al instituto electoral, la legisladora respondió que “eso lo vamos a analizar”, ya que hasta ahora “no tenemos un dictamen de Presupuesto; todavía tenemos que esperar”.

“Yo les he comentado que tenemos mesas de trabajo, tenemos que esperar los análisis que van a ser resultado de estas mesas de trabajo para poder integrar un dictamen. No podemos hablar ahorita de reasignaciones ni de recortes, hasta que no tengamos, obviamente, lo final de estas mesas de trabajo”, comentó.

Cuestionada sobre si le darán los 13 mil millones de pesos que solicita el INE para la elección de personas juzgadoras el próximo año, dijo que “es un gasto excesivo para una elección”, cuando este presupuesto es más alto que el de la elección pasada, que fue la más grande.

“Sostenemos lo mismo, y por eso, en esta diferencia de opiniones que ahorita acabamos de ver con la presidenta del INE, pues es que nos vamos a sentar a esta mesa de trabajo”, finalizó.