«El padre Solalinde es el ‘pollero’ de México», acusa Garduño

Ciudad de México. En su último día como comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, realizó una seria de acusaciones y señalamientos, que nunca formuló a lo largo de los seis años que ocupó el cargo. Y también dijo: «quiero ir a La Chingada a saludar a mi amigo Andrés Manuel López Obrador».

Al salir de Palacio Nacional, a donde asistió a la 115 Asamblea General Ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), arremetió contra organizaciones no gubernamentales, al preguntarle sobre las críticas a su gestión.

«No conocen la migración, fundamentalmente son organizaciones de derechos humanos, organizaciones de migración que han vivido de eso, y me atrevo a decir que el mismo padre (Alejandro) Solalinde es el pollero de México. Nada más con eso; imagínense por qué, promueven las caravanas y lamentan el trato que se les da, pero no hacen nada por tratar de resolver su problema».

Dijo que «aquí se quejan que hay inseguridad, pero dicen que vienen por la inseguridad de su país, y resaltó que son 14 millones los que han pasado, «atender esa población ha sido muy difícil».

Al preguntarle sobre la caravana que se detuvo en Chiapas, dijo: «en noviembre, diciembre y enero siempre hay un crecimiento de caravanas, todas propiciadas por ONG que ponen en riesgo a menores de edad, enfermos, adultos mayores. Es un frío intenso y nosotros ofrecemos primero recibirlos, y luego ya no exigen que se les reciba, sino que se les dé documentos, luego que se les dé dónde vivir, y después que se les pongan camiones para ir a la frontera con el norte. ¿Qué no leen los periódicos?, ¿que no saben la relación que existe con el imperio?

-¿Se refiere a las ONG?, se le insistió

-Sí, y a los polleros que hicieron su modus vivendi y que ahorita están cobrando el doble de lo regular, y una vez que llegue (Donald) Trump será triple, porque la condición de pasar a los Estados Unidos estará más difícil. Son 3 mil 200 kilómetros que Estados Unidos no podría vigilar, no tiene esa capacidad, porque además hay una población histórica en la población», mucha de ella es mexicana.



A Garduño se le preguntó que hoy su último día como comisionado del INM, y refirió: «hoy si llega este señor (Sergio) Salomón, ya estoy preparado, y si no el lunes o miércoles, ya él decidirá.

-¿Qué consejo le da al próximo comisionado para combatir las mafias?

-No, yo ya estoy muy hecho para dar consejos y el gobernador es una persona extraordinaria

-¿Usted qué va a hacer?

-Por lo pronto me voy a saludar a mi amigo a La Chingada, y ya veremos.

Francisco Garduño señaló respecto al proceso en su contra por el incendio la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrida en marzo de 2023, con saldo de 40 muertos y 27 heridos, dijo que «he cumplido con las órdenes del Poder Judicial y lo seguiré haciendo. Mi problema no es estar vinculado a proceso, sino mi preocupación es reparar el daño y procurar justicia para aquellos que la requieran.

Mencionó que la reparación del daño ha sido en colaboración con la Comisión a Víctimas del Delitos. De entre las víctimas, comentó que solo falta por liquidar a seis que tienen abogados particulares «y se niegan a recibir la indemnización que ha sido de 3 a 7 millones de pesos».