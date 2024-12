Desmienten a Sheinbaum sobre caso de ‘Rey del outsourcing’

Juzgadores federales afirmaron que Raúl Beyruti Sánchez, «El Rey del Outsourcing», es prófugo de la justicia porque la FGR no ha podido detenerlo y no porque fallaran ante el Poder Judicial las denuncias en su contra, como lo afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum.

El Colectivo Artículo 41, integrado por mil 500 jueces de distrito y magistrados de circuito, desmintió a la jefa del Ejecutivo Federal, quien esta mañana señaló que las denuncias contra las empresas de Beyruti no prosperaron porque en estos casos de «cuello blanco» se aceptan amparos «a diestra y siniestra».

«La presidenta de la República no se refirió a un juicio de amparo o un juez o tribunal de amparo en específico, sino que fue un señalamiento genérico. Sin embargo, sí existen denuncias por parte de la FGR que han prosperado, y no se han aceptado amparos a diestra y siniestra», dijo la asociación que también organiza las conferencias matutinas del Poder Judicial de la Federación.»Por el contrario, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito conoció de dos amparos que promovió contra una orden de aprehensión por lavado de dinero y no se le concedieron, lo que deja a la fiscalía en condiciones de cumplir con su deber de detenerlo y llevarlo ante el juez. En realidad, si hoy se encuentra prófugo es porque la FGR no ha ejecutado esa orden de aprehensión».

Agregó que, en el mismo caso contra Beyruti, el referido tribunal colegiado también tramitó dos amparos presentados por empresas que reclamaron el aseguramiento de sus cuentas bancarias por lavado de dinero y tampoco se los concedieron.

Información tomada de Agencia Reforma