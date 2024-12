Decomisan tres millones de artículos ilícitos con un valor de 320 mdp en Ensenada

Autoridades federales dieron un nuevo golpe al contrabando y la piratería, en esta ocasión en Ensenada, Baja California.

En un operativo se logró decomisar en 18 mil metros cuadrados, dos centros comerciales, más de tres millones de artículos con un valor calculado en 320 millones de pesos.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que se trata del aseguramiento más grande que se ha realizado en el país.

Participaron 371 elementos y 191 unidades de la Guardia Natural, Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, IMPI, Cofepris, así como del gobierno de Baja California y del Ayuntamiento de Ensenada.

Resultados de Operación Limpieza en Baja California,dirigida por la Gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y la participación de Guardia Nacional,SEDENA,SEMAR, SHCP,IMPI,COFEPRIS así como Claudia Agatón ,Alcaldesa de Ensenada. pic.twitter.com/A1WwE9OTXl — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) December 26, 2024

“Lo que encontramos es una absoluta falta de observancia de las normas mexicanas, no tienen aviso de funcionamiento correspondiente, los alimentos no tienen etiquetado en idioma español ni con información nutricional, no está visible la fecha de caducidad de los productos, hay productos caducados o productos engaño, tiene menos de seis meses que se abrió esto, toda esta mercancia no puede acreditar la legal introducción al país. No se pueden vender esas cosas en México”, detalló Marcelo Ebrard.

Con información de López Dóriga