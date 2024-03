«Cuidaremos legado de AMLO», promete Sheinbaum en inicio de campaña

En el arranque de su campaña por la Presidencia de la República, ante un Zócalo capitalino lleno, Claudia Sheinbaum afirmó que cuidará el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador y llamó a los partidos de la coalición Sigamos Haciendo Historia y a sus simpatizantes a organizarse para ganar la elección del 2 de junio.

La candidata presidencial expresó: “Vamos a seguir haciendo historia. ¿Somos pueblo? ¡Vamos pueblo! Esta es la hora de seguir conquistando la esperanza y el porvenir. Vengo a decirles que protesto no mentir, no robar y nunca traicionar al pueblo y la dignidad de la República”.

Agregó: “Hoy con sinceridad les digo, amo a mi patria y a mi pueblo y vamos a seguir haciendo pólitica con amor, no con odio. No les voy a traicionar, voy a estar a la altura de las circunstancias y vamos a seguir haciendo de México el mejor país del mundo. Tengo claro que no llego yo, llegamos todos, con nuestros ancestros y con nuestras hijas”.

Asumió que su obligación será llevar a México por la paz, la seguridad, la democracia y dar continuidad a la austeridad republicana y cero corrupción.

En un amplio discurso presentó los cien compromisos de su proyecto de nación, en los que hace suyo de reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador, consolidar y ampliar los proyectos y programas del Ejecutivo, así como cumplir con sus postulados.

Anticipó que, de ganar, habrá nuevos programas sociales para mujeres, jóvenes, maestros, trabajadores, y anunció que continuará con el aumento del salario mínimo, que no regresarán los gasolinazos y continuará la política fiscal del actual gobierno.

Entre los nuevos proyectos que planteó está poner en órbita un satélite mexicano para ampliar la red de telecomunicaciones; convertir a México en potencia portuaria, fortalecer el diálogo con Estados Unidos para agilizar los cruces fronterizos; y echar abajo el sistema de pensiones de los sexenios de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón.

Como parte de los anuncios, ofreció una pensión adicional para mujeres de 60 a 64 años, con un monto de la mitad de lo que actualmente se paga para adultos mayores.

Sheinbaum Pardo resaltó que la transformación pacífica y democrática que ha alcanzado el país “es una verdadera hazaña es un cambio verdadero sustentado en principios de honestidad amor al pueblo y amor a la patria”.

Sostuvo que, contrario a lo que piensan muchos, este cambio se ha logrado con diálogo, el debate profundo de las ideas y proyectos y con la participación de todos los sectores.

“Tengo más que claro que soy parte de un movimiento social que viene de lejos; que soy parte de ustedes; que no llegué aquí sola y que el triunfo del 2 de junio será el triunfo del pueblo de México”, afirmó.

Los asistentes al Zócalo capitalino gritaron “¡presidenta, presidenta!” y “¡no estás sola, no estás sola!”

En ese punto, resaltó que a todos corresponderá “guardar el legado de un hombre que ha cambiado para bien la historia del país. Nos ha enseñado a no caernos frente a ninguna adversidad; a no arrodillarnos frente al poder del dinero; a confiar en el pueblo y su dignidad; le decimos presidente: vamos a cuidar su legado y sepa, presidente, que el cierre de su gobierno será espectacular porque una vez más con el pueblo de México estaremos haciendo historia”.

Refirió que este año será el aniversario de los 200 años de la república con el primer presidente de México, Guadalupe Victoria, “y a 200 años nos va a corresponder ser la primera mujer presidenta de México. Tengo claro que me va a corresponder luchar también por las mujeres de Mexico. Y, como dije en mi registro: hoy con sinceridad les digo amo a mi patria y amo a mi pueblo y vamos a seguir siendo política con amor, no con odio”.

Sheinbaum estuvo acompañada en el templete de algunos integrantes de su equipo de campaña y los candidatos a las ocho gubernaturas y la jefatura de Gobierno capitalino, que competirán también el 2 de junio.